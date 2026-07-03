Messi faz história contra Cabo Verde

O argentino Lionel Messi quebrou o recorde histórico de número de partidas disputadas em Copas do Mundo ao entrar em campo pela trigésima vez contra Cabo Verde nas oitavas de final, superando todos os lendários jogadores que o precederam na história da competição.

O “Pulguinha” foi titular na partida, acrescentando mais um marco ao seu currículo repleto de conquistas mundiais, depois de ter dividido o recorde anterior com outros jogadores.

Messi está 4 partidas à frente do português Cristiano Ronaldo, que ocupa o segundo lugar com 26 partidas na Copa do Mundo, enquanto está 12 partidas à frente do francês Kylian Mbappé, que disputou 18 partidas até o momento.

O brilho do capitão argentino não se limita apenas ao número de partidas disputadas; ele também detém o título de maior artilheiro da história, com 19 gols, e é o segundo maior criador de gols, com 8 assistências, em uma trajetória excepcional que gravou seu nome em letras de ouro na história da Copa do Mundo.

Apesar da dificuldade de superar esse recorde, espera-se que Mbappé seja o principal candidato a alcançá-lo no futuro, dada sua pouca idade e seu desempenho cada vez melhor em torneios internacionais.