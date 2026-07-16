Messi explode: Ninguém nos deu bola... E que fiquem bravos quem quiserem!

O argentino Lionel Messi, capitão da seleção argentina, fez declarações contundentes após levar sua seleção à final da Copa do Mundo de 2026, com a vitória sobre a Inglaterra por 2 a 1, ontem, quarta-feira, nas semifinais.

A seleção argentina marcou um confronto acirrado com a Espanha, no próximo domingo à noite, na final da Copa do Mundo, depois que esta última conseguiu eliminar a França por 2 a 0.

Messi e seus companheiros foram alvo de críticas severas ao longo do torneio, além de acusações constantes de terem recebido tratamento de favor do suíço Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), o que provocou a ira do ícone argentino após o confronto contra a Inglaterra, levando-o a se manifestar em tom contundente.

Um jogo especial em que a derrota não era uma opção

Messi disse em declarações à imprensa após a partida: “Estou muito orgulhoso e feliz por termos conseguido proporcionar ao nosso povo argentino uma nova alegria. Foi uma partida muito especial, e nenhum de nós queria perdê-la”.

E completou: “Embora tenhamos dito antes do jogo que se tratava apenas de uma partida de futebol, na verdade a vivemos como um confronto excepcional, com todo o significado que isso tem para nós, e estamos muito felizes por termos conquistado a vitória e chegado à final da Copa do Mundo mais uma vez”.

E acrescentou: “Na verdade, o que aconteceu é inacreditável. A maneira como as coisas se desenrolaram nesta Copa do Mundo foi simplesmente maravilhosa. Disputar uma semifinal da Copa do Mundo contra a Inglaterra, com tudo o que esse confronto significa para nós, argentinos, foi algo muito especial”.

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E enfatizou: “Como eu disse antes, embora no fim das contas seja apenas um jogo de futebol, nenhum de nós estava preparado para perder, devido a todos os símbolos e significados que os jogos contra a Inglaterra representam para nós, sem misturar as coisas, é claro”.

E continuou: “Estamos muito felizes e orgulhosos do que conquistamos mais uma vez, e da maneira como arrancamos a vitória, porque a buscamos e lutamos por ela mesmo depois que o placar ficou complicado e eles marcaram contra nós. Jogamos com inteligência, nos esforçamos muito, e a vontade e o espírito de luta ficaram bem evidentes. esse grupo provou mais uma vez do que é feito e do que é capaz nas circunstâncias e situações mais difíceis”.

A transformação começou desde a Copa América de 2019

E ele continuou: “Tudo o que vivemos foi incrível e difícil de imaginar ou prever. Acho que, desde a Copa América de 2019, depois da nossa derrota para o Brasil na semifinal, ocorreu uma grande transformação dentro desta equipe. A partir daquele momento, essa geração começou a se unir e a avançar para conquistar todas as conquistas que vieram depois, e vivemos juntos momentos históricos inesquecíveis”.

E continuou: “Além das vitórias e dos títulos, o mais bonito de tudo é o tempo que passamos juntos neste grupo e o espírito competitivo que nos une dia após dia. Passei muitos anos com a seleção e, agora, aproveito cada momento com muito orgulho e felicidade; e, como sempre digo, sou extremamente grato”.

Uma mensagem contundente aos céticos

Messi continuou suas declarações dizendo: “Hoje alcançamos o que todos nós almejávamos: chegar à final do torneio”.

E concluiu: “Chegamos à final como campeões do mundo e como a melhor seleção dos últimos quatro anos. Que se irrite quem quiser e que diga o que quiser, pois provamos mais uma vez em campo que ninguém nos dá nada de mão beijada, que conquistamos nosso lugar entre as duas melhores seleções do mundo com mérito e justiça, e que nossa presença na final pela segunda vez em oito anos não é coincidência nem cortesia.”