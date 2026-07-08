Messi explica o motivo de ter chorado após a vitória sobre o Egito

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, revelou o motivo de suas lágrimas após a vitória sobre o Egito, na noite de terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo em um cenário dramático, depois de virar o placar (2 a 0) contra o Egito, marcando três gols nos últimos minutos da partida.

Messi perdeu um pênalti no primeiro tempo, defendido pelo goleiro egípcio Mustafa Shubair, mas o astro do Inter de Miami deu a assistência para o primeiro gol da Argentina e marcou o segundo.

Após a vitória emocionante, Messi chorou e, quando questionado sobre o motivo, respondeu: “Senti uma frustração e uma angústia enormes por ter perdido o pênalti novamente”.

E acrescentou, segundo o jornal “Mundo Deportivo”: “Se eu tivesse conseguido marcar naquele momento, o rumo da partida teria mudado”.

E continuou: “Senti alívio depois de empatarmos o placar. Estávamos jogando bem; deixando de lado o aspecto pessoal, tivemos chances claras, mas o goleiro defendeu as bolas com uma habilidade impressionante”.

A Argentina superou mais uma vez o difícil obstáculo do Egito, muito semelhante ao que enfrentou contra Cabo Verde nas oitavas de final. Sobre isso, Messi disse: “Isso reflete o espírito de orgulho e determinação, e estou muito orgulhoso”.

E continuou: “A virada no placar foi muito emocionante; sofremos muito mais uma vez, mas esse é o clima da Copa do Mundo, onde todos os jogos são assim”.

A seleção argentina se prepara para enfrentar a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo, na madrugada do próximo domingo.