Messi e Suárez, juntos, já fizeram 800 gols pelo Barcelona

Atacantes sul-americanos jogam juntos desde o segundo semestre de 2014

Exatamente no dia em que Lionel Messi completou 700 jogos com a camisa do , uma outra marca expressiva foi alcançada. A dupla de atacantes sul-americanos, Messi e Suárez, agora tem 800 gols somados com a camisa do Barça. Foram 613 do argentino e 187 do uruguaio.

O número redondo foi alcançado na vitória da equipe blaugrana sobre o , na última quarta-feira (27), por 3 a 1. Os gols foram marcados por Messi, Suárez e Griezmann. Sancho descontou para os alemães.

Aos poucos, o trio começa a se consolidar como uma opção boa e produtiva para Ernesto Valverde, que está pressionado pelas performances abaixo da média de sua equipe.

No duelo, Suárez abriu o placar com uma assistência de Messi e marcou seu 187º gol em 259 partidas. Já Messi marcou o segundo tento, curiosamente com assistência de Suárez e fez seu gol número 613 no 700º jogo com o manto da equipe catalã.