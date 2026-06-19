“Messi e Ronaldo são os maiores de todos, mas Mbappé...”

Wayne Rooney está entusiasmado com Kylian Mbappé, que estreou na Copa do Mundo marcando dois gols pela França na vitória por 3 a 1 sobre o Senegal. O ex-artilheiro da seleção inglesa chega até a comparar o jogador a uma lenda brasileira que conquistou o título mundial duas vezes.

“Olha, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo estão entre os maiores de todos os tempos. Mas, em termos de estilo de jogo, Kylian Mbappé é quem mais se aproxima do Ronaldo brasileiro”, disse Rooney no programa “The Wayne Rooney Show”, da BBC, elogiando efusivamente o atacante da França e do Real Madrid.

“Ele é habilidoso tecnicamente, ousa entrar na jogada, penetra nos espaços atrás da defesa e marca gols. Receio que não estejamos valorizando isso o suficiente”, afirma Rooney, que considera que Mbappé é frequentemente subestimado.

Ronaldo ganhou fama na Europa jogando pelo PSV, que o trouxe para a Holanda após a conquista da Copa do Mundo de 1994. O artilheiro brasileiro atuou depois pelo FC Barcelona, Inter, Real Madrid e AC Milan, antes de encerrar a carreira em seu país, pelo Corinthians.

O atacante, habilidoso e veloz como uma flecha, levou o Brasil, quase sozinho, ao quinto título mundial da história em 2002. Ronaldo sofreu várias lesões graves ao longo da carreira e, em parte por causa disso, decidiu se aposentar definitivamente em 2011.

Mbappé conquistou o título mundial em 2018 e, quatro anos depois, no Catar, foi finalista derrotado. Ele marcou um hat-trick na emocionante final contra a Argentina (3 a 3), mas isso não foi suficiente. A França viu o sonho de conquistar a Copa do Mundo ir por água abaixo na disputa de pênaltis.

O craque da França mostrou sua classe com dois belos gols contra o Senegal. Em parte por isso, a seleção do técnico Didier Deschamps, que está de saída, é uma das grandes favoritas para conquistar o título mundial.