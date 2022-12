Os planos do PSG para renovar o contrato de Lionel Messi

Nasser Al-Khelaifi trata como prioridade a permanência de Messi no Parc des Princes

Em apenas 12 dias, Lionel Messi, coroado o melhor jogador da história após o triunfo na Copa do Mundo de 2022 no Qatar, estará livre para negociar seu futuro com o clube de sua escolha. Seu contrato termina em 30 de junho e aos 35 anos está no momento mais doce de toda a sua impressionante carreira. Neste caso, o PSG tem uma prioridade absoluta para as próximas semanas: renovar o mais rápido possível com o craque" argentino.

Justamente por isso, o presidente do clube parisiense, Nasser Al-Khelaifi, assumirá as rédeas da negociação nos próximos dias. Como a GOAL pôde apurar, após vencer a França nos pênaltis Al-Khelaifi parabenizou calorosamente o argentino pela conquista da Copa do Mundo e o convocou para uma reunião nos próximos dias para discutir aspectos de uma renovação que o Paris considera vital para o futuro imediato do clube.

Se antes da conquista do Mundial, o PSG estava encantado com a atitude e empenho de Leo, e por isso quis propor-lhe um novo contrato, agora, com o troféu nas mãos, o PSG está disposto a apostar tudo nos próximos dias para obter a assinatura de Leo o mais rápido possível.

Em Paris, eles estão cientes do impacto midiático da Copa do Mundo de Messi, de sua atuação brutal na Copa do Mundo e não querem perder, por nada no mundo, aquele que consideram o melhor jogador da história. Querem que ele continue na equipe junto com Kylian Mbappé, e acreditam que devem manter um ícone universal como Leo, sabendo que se ele continuar chegarão novos patrocinadores para impulsionar a economia do clube.

PSG encantado com atitude e comprometimento de Messi

Com o fim da Copa do Mundo, o PSG já formalizou uma oferta para assinar um novo contrato com Messi. Ele é considerado uma peça chave para conseguir a tão esperada Liga dos Campeões e eles farão de tudo para conseguir. Como apurou a GOAL, a oferta que o PSG apresentará será transferida para Messi nos próximos dias. A intenção é oferecer a ele dois anos e condições econômicas muito semelhantes às de seu primeiro contrato com os parisienses. Neste momento, embora o futebol dê muitas voltas e nada seja definitivo, o normal é que Messi continue mais uma temporada em Paris. Na verdade, existem possibilidades de ambas as partes chegarem a um acordo por uma temporada, prorrogável por outra. O salário de Messi seria em torno dos valores que ele recebe agora em Paris. O PSG é determinado eNasser Al-Khelaifi está com pressa para obter a assinatura de Messi o mais rápido possível e as partes se encontrarão em Paris nos próximos dias.

MLS e Barça, opções remotas e 'siding'

Embora muito tenha sido especulado e escrito sobre as opções de Messi para ingressar na MLS norte-americana, especificamente no Inter Miami de David Beckham, essa opção agora continua suspensa. O caso do Barça é algo semelhante. Voltar ao Camp Nou é uma opção muito remota, não houve nenhuma oferta ou negociação. Exceto por uma reviravolta de última hora, Paris é a opção mais real e sólida para o Messi.

Messi não quis saber de ofertas, nem para continuar nem para sair, porque queria focar no Mundial. Agora, com a taça debaixo do braço, o camisa 10 da seleção argentina vai demorar alguns dias para festejar no seu país e poder descansar, para mais tarde ingressar na disciplina do PSG, com quem espera vencer a Liga dos Campeões. Messi já sabe que o PSG lhe enviará uma proposta oficial nos próximos dias. E sabe, pela boca de Nasser Al-Khelaifi, que em Paris querem que ele continue. Dentro de 12 dias, Messi estaria livre para negociar com o clube de sua escolha. O PSG sabe disso, eles querem que Leo continue e já começaram a trabalhar para formalizar sua renovação. A fórmula parisiense é um segredo aberto: All-in por Messi.