Messi é o rei dos gols na Copa do Mundo de 2026... e Hakimi supera Salah e Mbappé

O astro argentino Lionel Messi consolidou sua liderança na lista dos jogadores que mais criaram chances na Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Inglaterra (2 a 1) ontem, quarta-feira, na semifinal, de acordo com a rede de estatísticas “Squawka”.

Messi criou 25 oportunidades para seus companheiros até o momento, superando seus principais rivais, o belga Leandro Trossard e o marroquino Achraf Hakimi, que ocupam o segundo e o terceiro lugares, com 17 oportunidades cada um.

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O astro egípcio Mohamed Salah ocupa a quarta posição, após criar 16 chances para seus companheiros, empatado com os franceses Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé.

O inglês Declan Rice ocupa o sétimo lugar, após criar 15 oportunidades, à frente do francês Michael Oulissi, que ficou em oitavo com 14 oportunidades, seguido por seu compatriota Désiré Doué, em nono com 13 oportunidades, e pelo mexicano Roberto Alvarado, em décimo com o mesmo número.

Classificação dos jogadores que mais criaram oportunidades na Copa do Mundo de 2026 até o momento:

1- Lionel Messi (Argentina) — 25 chances

2- Leandro Trossard (Bélgica) — 17 chances

3- Achraf Hakimi (Marrocos) — 17 chances

4- Mohamed Salah (Egito) — 16 chances

5- Ousmane Dembélé (França) — 16 oportunidades

6- Kylian Mbappé (França) — 16 oportunidades

7- Declan Rice (Inglaterra) — 15 oportunidades

8- Michael Olisi (França) — 14 oportunidades

9- Désiré Doué (França) — 13 chances

10- Roberto Alvarado (México) — 13 chances



