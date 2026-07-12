Messi de novo?.. Divulgado o melhor jogador da partida entre Argentina e Suíça

A seleção argentina continuou sua trajetória na Copa do Mundo de 2026 ao se classificar para as semifinais, mas, desta vez, Lionel Messi não foi o vencedor do prêmio de melhor jogador da partida, que foi para seu companheiro Julián Álvarez, após a emocionante vitória sobre a Suíça por 3 a 1 na prorrogação.

Álvarez recebeu o prêmio de melhor jogador da partida após desempenhar um papel decisivo ao levar a seleção de seu país às semifinais, marcando o gol da virada aos 113 minutos da prorrogação, antes de Lautaro Martínez marcar o terceiro gol, que garantiu a classificação do atual campeão para a semifinal contra a Inglaterra.

Esta é apenas a segunda vez que o prêmio não vai para Lionel Messi durante a trajetória da Argentina na Copa do Mundo de 2026, já que o capitão do “Tango” dominou o prêmio na maioria das partidas de sua seleção.

Messi havia recebido o prêmio de melhor jogador em quatro partidas: contra a Argélia, a Áustria, Cabo Verde e o Egito, enquanto no confronto contra a Jordânia o prêmio foi para Giovanni Lo Celso, antes de ser conquistado por Julián Álvarez na partida contra a Suíça, tornando-se apenas o terceiro jogador argentino a ganhar o prêmio durante o torneio.

A conquista de Álvarez veio após uma partida maratônica repleta de emoção: a Argentina abriu o placar logo no início com Alexis Mac Allister, antes de Dan Ndoye empatar para a Suíça; em seguida, o atacante Breel Embolo foi expulso aos 72 minutos após receber o segundo cartão amarelo, decisão que gerou grande polêmica.

A seleção argentina aproveitou a vantagem numérica na prorrogação, e Álvarez decidiu a partida com um gol espetacular aos 113 minutos, antes de Lautaro Martínez marcar o terceiro gol nos acréscimos, levando a Argentina às semifinais da Copa do Mundo de 2026, onde a aguarda um confronto muito aguardado contra a Inglaterra.

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