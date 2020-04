Messi, Cristiano Ronaldo e mais: os maiores artilheiros do Espanhol na década

Enquanto La Liga está parada por conta do novo coronavírus, veja os atacantes que mais dominaram o campeonato espanhol nos últimos dez anos

A última década foi uma das mais especiais de . Com Messi, no , e Cristiano Ronaldo, no , o campeonato espanhol fez parte de uma das maiores rivalidades entre clubes e, individualmente, entre jogadores.

Agora, os campeonatos estão parados por conta da pandemia do novo coronavírus, e com a liga espanhola não é diferente. Mas enquanto isso, a Goal revisou como foram os últimos dez anos de La Liga e quais atacantes dominaram o futebol na , com auxílio da plataforma Opta Sports.

Desde a temporada 2010/11, os três jogadores com mais partidas disputadas no espanhol foram Antoine Griezmann, com 347 jogos, Lionel Messi, com 330, e Karim Benzema, com 311. Atrás deles estão Aritz Aduriz e Iker Muniain, ambos do , com 289 e 284 partidas disputadas respectivamente.

MAIS PARTIDAS DESDE 2010/11 (ATACANTES) JOGADOR PARTIDAS GOLS Antoine Griezmann 347 142 Lionel Messi 330 350 Karim Benzema 311 154 Aritz Aduriz 289 113 Iker Muniain 284 40

A hegemonia de Real Madrid e Barcelona fica evidente quando o desempenho dos jogadores é analisado. Quatro dos cinco maiores artilheiros de La Liga na última década são dos dois gigantes espanhóis. Messi (350) e Luis Suárez (142) pela equipe catalã, e Cristiano Ronaldo (285) e Benzema (154) pelos merengues. O quinto da lista é Griezmann, que marcou 142 gols, mas por três times diferentes ( , e Barcelona).

Como era de se esperar, apenas dois atacantes foram capazes de marcar mais de um gol por jogo - levando em consideração os jogadores que atuaram por pelo menos 50 partidas: Cristiano (média de 1,08 gols por jogo) e Messi ( 1,06). Depois da dupla, mas muito longe dessa média, aparecem Luis Suárez (0,79), Falcão García (0,76) e Gonzalo Higuaín (0,6).

Também sem grandes surpresas, Ronaldo e Messi foram os dois atacantes que mais finalizaram. O português chutou 1757 vezes, 737 delas no alvo, enquanto o argentino disparou 1672 vezes, com 818 no gol.

Quando o assunto é assistência, Messi lidera de longe. Ele foi o atacante que mais serviu seus companheiros (137), seguido de longe por CR7 (80).

MAIS GOLS E ASSISTÊNCIAS DESDE 2010/11 JOGADOR PARTIDAS GOLS ASSISTÊNCIAS GOL + ASSIST. Lionel Messi 330 350 137 487 Cristiano Ronaldo 263 285 80 365 Karim Benzema 311 154 76 230 Luis Suárez 180 142 68 210 Antoine Griezmann 347 142 47 189

Nos dobletes (dois gols no mesmo jogo), Messi também lidera a lista, tendo realizado o feito em 68 oportunidades. Por outro lado, Ronaldo lidera em hat-tricks (33), seguido bem de perto pelo argentino (32). Quem mais se aproxima da dupla no quesito é Luis Suárez (10).

E se marcar três vezes em uma mesma partida, quatro gols é ainda mais difícil. E também CR7 lidera a estatística (7), com o Messi novamente na cola (5). Apenas 12 jogadores conseguiram anotar um poker na última década de La Liga, e somente três o fizeram por mais de uma vez. Quem acompanha a dupla é Luis Suárez, mais uma vez.

Feio é não fazer gol

Cristiano Ronaldo é o atacante que mais marcou de maneiras diferentes, liderando os gols de cabeça (49) e de perna direita (184). Com a canhota, claro, Messi lidera com folga (293). Aduriz aparece atrás do português nas cabeçadas certeiras (34) e Griezmann vem atrás do argentino nos gols de esquerda (99).

Mas o extraterrestre do Barcelona é o que mais marca de diferentes lugares do campo. É o que mais marcou de fora da área (66), de dentro (284) e de falta direta (33). Em gols de pênalti (47) ele é superado pelo português ex-Real (57).

Precisão cara a cara com o goleiro e dribles

Quando o assunto é o aproveitamento cara a cara com o goleiro, um argentino lidera a lista, mas não é Lionel Messi. Mesmo muito criticado, Higuaín parece não se intimidar quando sai na cara do gol, liderando o quesito com um aproveitamento de 29,09%. Ele à frente de seu compatriota, Messi (20,93%), e de seu atual parceiro na , CR7 (16,22%) - nenhum dos dois aparece no top 5.

MELHOR APROVEITAMENTO NA CARA DO GOL JOGADOR % DE ACERTO Gonzalo Higuaín 29,09 Alexis Sánchez 27,08 Carlos Castro 26,83 Cédric Bakambú 24,81 Kevin Gameiro 24,73

Para criar suas próprias chances de gol, um atacante precisa contar com seus dribles. Nessa última década, apenas seis passaram dos mil dribles. Messi também lidera (2579), seguido por Fabián Orellana (1183), Iker Muniain (1169), Neymar (1040) e Cristiano Ronaldo (1022).