Messi coloca a Liga Americana no mapa da Copa do Mundo

Em mais uma noite mágica, Lionel Messi decidiu responder a todos os recordes e adversários à sua maneira; o capitão da Argentina não se contentou em liderar sua seleção, mas reescreveu a história da Copa do Mundo e provou que, para os excepcionais, a idade é apenas um número na certidão de nascimento.

O astro argentino Lionel Messi, capitão do Inter de Miami, continuou quebrando recordes depois de liderar a seleção de seu país a uma grande vitória sobre a Argélia, marcando um “hat-trick” histórico que o levou ao topo da lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, empatado com o lendário alemão Miroslav Klose, com 16 gols cada.

A conquista de Messi ocorreu em um momento dramático: poucas horas antes, Kylian Mbappé havia marcado dois gols, elevando sua contagem para 14 e ultrapassando Messi temporariamente, acirrando a disputa pela liderança, mas a resposta não demorou: com três gols marcados com sua habitual precisão, calma e determinação, o jogador de 38 anos recuperou seu lugar natural no topo, confirmando que a paixão não envelhece.

O que torna esse número ainda mais valioso é o fato de Messi tê-lo alcançado enquanto joga atualmente na Major League Soccer (MLS) pelo Inter de Miami, clube ao qual se juntou em julho de 2023, e, desde sua chegada, os olhos do mundo se voltaram para a MLS, para onde o seguiram estrelas do calibre de Jordi Alba, Sergio Busquets, Luis Suárez, Rodrigo de Paul, Son Heung-min e Hugo Lloris... Mas o maior mérito dessa revolução no futebol cabe exclusivamente à influência de Messi.

Com essa tríplice coroa, Messi se tornou o primeiro jogador em atividade na liga americana a marcar um “hat-trick” na história da Copa do Mundo, acrescentando uma conquista única a um histórico repleto de títulos e recordes. A conquista não foi apenas pessoal, mas trouxe consigo uma mensagem forte sobre o nível e o valor da liga que ele representa.

O capitão do Tango tem agora duas grandes missões: a primeira é liderar a Argentina na defesa do título naquela que pode ser sua última grande competição internacional, onde o aguardam dois confrontos na fase de grupos contra a Áustria e a Jordânia antes de avançar para as fases eliminatórias; e a segunda é continuar a construir glórias com o Inter de Miami, time que se transformou em uma potência desde que ele se juntou a ele.