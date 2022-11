Messi 'carrega o piano' da Argentina na Copa enquanto Lautaro, Di María e De Paul decepcionam

A classificação da Argentina para as oitavas da Copa do Qatar, é necessária para Messi manter o sonho de conquistar um Mundial

Com uma tacada de pé esquerdo, Lionel Messi anunciou a chegada tardia da Argentina à Copa do Mundo de 2022. E o barulho que os recebeu de volta ao maior palco do jogo foi ensurdecedor. Tampões de ouvido foram inutilizados por uma explosão de alegria argentina no Lusail Iconic Stadium.

Houve alívio também. "Tirou um peso dos nossos ombros", admitiu Messi após a vitória por 2 a 0 sobre o México na noite de sábado (26). Os dias que antecederam o jogo foram "muito longos", disse o capitão, com os jogadores amargamente "zangados" consigo mesmos por terem perdido por 2 a 1 para a Arábia Saudita na estreia do Grupo C.

O goleiro Emiliano Martinez chegou a admitir ter conversado com um psicólogo. "Eu sofri muito", confessou. "Eles chutaram duas vezes no gol e eu sofri os dois. Tenho 45 milhões de argentinos atrás de mim e deveria ter dado mais."

Messi, é claro, carrega a maior parte do fardo. E geralmente faz pouco caso disso.

Como disse Angel Di Maria, sua assistência para o empate não foi um passe particularmente bom. "Eu joguei m*** nele, mas ele sempre encontra soluções para tudo", disse o veterano lateral. "Ele marcou um gol tremendo e eu simplesmente não tenho mais palavras para ele", completou.

"Tive a chance de jogar com o melhor jogador do mundo em clubes e por 14 anos com a seleção, e para mim Leo é tudo."

Messi não pode fazer tudo, no entanto. Não em uma Copa do Mundo. É impossível para um homem carregar uma equipe inteira.

As pessoas gostam de perpetuar o mito de que Maradona venceu a edição de 1986 sozinho, mas isso presta um péssimo serviço a nomes como Jorge Valdano, Jorge Burruchaga e José Luis Brown – jogadores que marcaram presença quando seu país mais precisava deles.

Se a Argentina de Lionel Scaloni quiser ter alguma esperança de repetir esse time, é necessário que o elenco de apoio de Messi desempenhe seu papel.

É preocupante, portanto, que tantos dos protagonistas da conquista da Copa América do ano passado tenham desaparecido no Qatar.

A ausência de Giovani Lo Celso, lesionado, foi obviamente um grande golpe, e Scaloni pouco poderia ter feito. No entanto, ele agora tem um grande problema no meio-campo, já que Leandro Paredes e Rodrigo De Paul, que começaram ao lado de Lo Celso na vitória por 1 a 0 sobre o Brasil no Rio em julho do ano passado, tiveram desempenho abaixo do esperado até agora.

Cristian Romero também está perdendo minutos devido a problemas com lesões, parecendo uma sombra do jogador que causou tanto impacto, e não foi surpresa vê-lo perder rapidamente a titularidade para Lisandro Martinez.

Lautaro Martinez não tem desculpa, porém, para sua falta de nitidez de jogo. O jogador de 25 anos liderou o ataque da Inter durante a maior parte da primeira metade da temporada 2022-23 da Série A, mas a preocupação é que um dos melhores atacantes esteja passando por um período de inatividade.

Há, portanto, um clamor para que Julian Alvarez comece na frente na partida decisiva contra a Polônia, embora ele tenha apenas 22 anos e seja efetivamente o substituto de Erling Haaland no Manchester City.Mas não seria surpresa ver a Argentina entrar em campo sem cinco dos jogadores que foram titulares contra o Brasil no Rio: Lo Celso (lesionado), Paredes, De Paul, Romero e Lautaro. Isso é um sinal do quanto esta seleção, anteriormente sólida, foi desestabilizada nos últimos dias.

Uma equipe que atingiu uma série de 36 jogos sem derrotas agora sabe que um segundo resultado negativo no espaço de uma semana pode tirá-la de um torneio que muitos especialistas sugeriram que venceria.