Messi bate seu próprio recorde contra o Egito

Lionel Messi acrescentou mais duas conquistas históricas ao seu já impressionante currículo, depois de liderar a seleção argentina a uma emocionante vitória sobre o Egito por 3 a 2, ontem, terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, levando a atual campeã às quartas de final.

O capitão da Argentina foi um dos grandes destaques da partida, ao contribuir para a virada histórica de sua seleção: ele deu a assistência para o gol que reduziu a diferença, em seguida marcou o gol de empate, antes de Enzo Fernández marcar o gol da vitória nos acréscimos, permitindo que a seleção do tango transformasse uma desvantagem de dois gols em uma vitória dramática, apesar de Messi ter perdido um pênalti durante a partida.

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Com seu gol contra o Egito, Messi elevou sua contagem para 8 gols na Copa do Mundo de 2026, tornando-se o jogador com 30 anos ou mais que mais marcou gols em uma única edição do torneio, superando seu próprio recorde anterior, alcançado na Copa do Mundo de 2022, quando marcou 7 gols, de acordo com a rede de estatísticas “Opta”.

Além disso, Messi marcou sozinho 8 dos 17 gols registrados por todos os jogadores com 38 anos ou mais na história da Copa do Mundo, o que equivale a 47% do total de gols dessa faixa etária ao longo da história do torneio.

O “Pulgão” espera continuar escrevendo história ao liderar a seleção argentina contra a Suíça nas quartas de final, buscando dar mais um passo rumo à defesa do título da Copa do Mundo.



