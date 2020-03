Messi aproveita parada do Barcelona para ficar com a família e manda recado sobre coronavírus

Craque argentino está aproveitando o isolamento para ficar com familiares e procura ser um exemplo em meio a momento conturbado

Assim como as principais ligas da Europa , a suspendeu a realização de suas partidas. A decisão prevê, a princípio, a paralisação por duas rodadas, mas ainda será reavaliada pelos organizadores da competição. Além disso, o Barcelona suspendeu todas as atividades da equipe principal até segunda ordem. Com isso, as estrelas do clube estão em isolamento em suas casas.

Messi admitiu que a saúde deve vir em primeiro lugar e está aproveitando o tempo para ficar com sua família. O argentino também vem sendo um dos exemplos do clube frente aos tempos complicados causados pelo vírus. Inclusive, o seis vezes melhor do mundo também usou suas redes sociais para conscientizar as pessoas sobre o problema e também mandar uma mensagem de apoio.

“São dias complicados para todos. Queremos ajudar nos colocando no lugar de quem está passando pelo pior, de quem foi diretamente afetado, de quem teve familiares ou amigos com o vírus ou quem está lutando na linha de frente combatendo o problema”, disse Messi em sua conta no Twitter. “Devemos ser responsáveis e ficar em casa. Também é uma ótima oportunidade para ficar com aqueles que não podemos estar sempre”.

Faltando 11 partidas para o fim de La Liga, o está em primeiro lugar na tabela, com 58 pontos, seguido de perto pelo , com 56. A suspensão inicial do campeonato foi por duas rodadas, mas ainda existe um grande temor de que a paralisação se estenda até o final da temporada .