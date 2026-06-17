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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Messi, após o hat-trick contra a Argélia: “Sigo o exemplo dos maiores torcedores do Real Madrid”

Argentina x Argélia
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Argélia
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L. Messi
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EUA

Leo se recusa a definir uma data para sua aposentadoria: “Vou continuar”

Lionel Messi fez história na primeira participação da seleção argentina na Copa do Mundo de 2026 ao marcar três gols contra a Argélia (3 a 0) na madrugada desta quarta-feira, o que lhe permitiu igualar o recorde do alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (16 gols).

Ao avaliar seu desempenho, prestes a completar 39 anos no dia 24 de junho, e questionado sobre o segredo de continuar apresentando um desempenho de alto nível apesar da idade avançada, ele disse que segue o exemplo de outra lenda, mas do tênis: Rafael Nadal, que atualmente está aposentado.

Messi acrescentou, em declarações publicadas pelo jornal “Mundo Deportivo”: “Adoro jogar futebol, é minha paixão desde criança, e quando me sinto bem, dou o meu melhor”.

E continuou: “No estágio da seleção argentina, estamos assistindo à série sobre Rafa Nadal (RAFA) agora, e eu me identifico muito com ele. Acho que somos muito parecidos nesse aspecto, pois sempre quero dar o meu melhor, me sentir bem e aproveitar isso”.

Nadal é considerado um dos maiores torcedores do Real Madrid, o rival tradicional do Barcelona, o clube histórico de Messi, onde ele viveu seus melhores momentos nos campos e conquistou inúmeras conquistas individuais e coletivas.

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Além disso, Messi quis deixar claro que ainda não definiu uma data para se aposentar: “Enquanto eu puder e estiver em boa forma física, vou continuar”.

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