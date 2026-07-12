Messi, após a vitória sobre a Suíça: O que está acontecendo com a Argentina não é normal

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, afirmou que o que a seleção de seu país vem conquistando nos últimos anos “não é algo normal”, após a classificação para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, graças à vitória sobre a Suíça nas quartas de final.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Messi expressou sua alegria pela classificação para as semifinais, depois que a seleção argentina enfrentou dificuldades contra a Suíça antes de conseguir garantir a vaga, e disse: “Este grupo não para de fazer história e nunca se cansa de buscar mais conquistas”.

Messi falou sobre seu companheiro Julián Álvarez, dizendo: “Ele marcou um gol maravilhoso, mas não é a primeira vez. Ele já marcou muitos gols dessa maneira. A verdade é que foi um gol impressionante. Ele tem um chute incrível e provou isso, algo que vem demonstrando há muito tempo. Pelo Atlético de Madrid, ele marcou vários gols semelhantes nesta temporada. Estou muito feliz com o resultado e, claro, feliz porque o Julián marcou e porque o Lautaro também marcou. Precisávamos que os dois marcassem dessa maneira, então estou muito feliz com tudo.”

Messi acrescentou sobre chegar às semifinais mais uma vez: “Já disse isso várias vezes. Este grupo sempre compete e nunca deixa de ter determinação ou vontade de conquistar mais, e continua provando que está no nível das melhores seleções. Como já disse antes, o que este grupo conquistou não é algo comum. Tornar-se campeão do mundo, vencer a Copa América e, em seguida, voltar às semifinais e estar entre as quatro melhores seleções... Isso não é algo comum.”

E continuou: “Temos que aproveitar o que estamos vivendo, assim como a torcida aproveita e nós também. Vamos disputar a partida mais uma vez, como sempre fazemos, contra uma grande seleção e uma potência do futebol, e vamos tentar descansar um pouco para chegar com a melhor preparação possível”.

Messi se tornou o primeiro jogador argentino a disputar três partidas nas semifinais da Copa do Mundo e comentou sobre essa conquista: “A verdade é que é incrível estarmos mais uma vez entre as quatro melhores seleções. Como já disse antes, este grupo não para de fazer história e não se cansa de buscar mais conquistas. Hoje demos mais um passo, e vamos tentar novamente e disputar a próxima partida como sempre fizemos”.

Sobre o confronto que se aproxima contra a Inglaterra, Messi disse: “É uma partida especial, porque é a primeira vez para mim. Já joguei contra todas as seleções, exceto a Inglaterra; por isso, é um confronto especial, pois, como eu disse, é uma grande seleção e uma potência do futebol. É sempre maravilhoso disputar partidas contra seleções desse porte, especialmente quando se está nas semifinais da Copa do Mundo. Agora precisamos tentar descansar, pois estamos sofrendo com o acúmulo de partidas e um grande cansaço; o grupo certamente sente isso, e buscamos chegar na melhor condição possível para continuarmos fazendo o que estamos acostumados a fazer, que é competir”.