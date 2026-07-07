Messi, após a virada contra o Egito: a Argentina nunca desiste

Lionel Messi, capitão da Argentina, reconheceu as dificuldades enfrentadas pela seleção de seu país antes da vitória sobre o Egito (3 a 2), na noite desta terça-feira, e expressou sua alegria pela classificação para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia estava à frente por 2 a 0 até os 79 minutos, quando a Argentina virou o jogo, marcando três gols consecutivos e conquistando uma vitória dramática sobre os Faraós.

Messi deu a assistência para o primeiro gol, antes de marcar o segundo na partida, que foi marcada por muitas polêmicas de arbitragem e protestos da delegação egípcia contra a validação do terceiro gol da Argentina, além da anulação de um gol dos Faraós no início do segundo tempo.

Messi disse na zona mista após a partida: “Estou feliz com a nossa classificação, especialmente pela maneira como conseguimos isso. A situação estava muito difícil quando o placar estava 0 a 2, e foi muito emocionante virar o jogo a nosso favor”.

Ele acrescentou, segundo reportagem da rede francesa “Foot Mercato”: “Sofremos muito, mas é a Copa do Mundo, e a competição é acirrada. A vitória foi um alívio para todos, considerando o andamento da partida”.

O craque do Inter de Miami continuou: “Não é fácil se recuperar de uma desvantagem de 0 a 2, mas essa equipe nunca desiste”.

E completou: “Tivemos sorte de o Koty (Romero) ter marcado um gol logo no início (aos 79 minutos), o que nos deu um pouco mais de tempo”.

E concluiu: “O que a equipe conquistou hoje é incrível. Estou muito feliz porque a torcida continua comemorando essa classificação e o que estamos fazendo”.

A seleção argentina enfrentará nas quartas de final da Copa do Mundo o vencedor do confronto entre Colômbia e Suíça, a última partida das oitavas de final.



