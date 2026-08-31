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Lionel Messi ArgentinaGetty Images
Hussein Hamdy

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Messi anuncia aposentadoria da seleção

L. Messi
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EUA

O fim de uma história lendária

Lionel Messi, astro do Inter Miami, anunciou nesta segunda-feira sua aposentadoria do futebol internacional pela seleção da Argentina.

Messi escreveu, em um comunicado oficial publicado em sua conta no Instagram: "Depois de passado todo esse tempo desde a partida final, e após uma longa reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar de jogar pela seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e que ainda me machuca no fundo, mas percebo que a hora chegou. Juro a vocês que sempre dei tudo o que tinha, não apenas durante os últimos anos, nos quais conquistamos tudo, mas também antes disso, e sempre lutei e entreguei tudo o que tenho por esta camisa, por fazê-los felizes e fazê-los sentir orgulho de serem argentinos por meio do futebol".

E continuou: "Não resta muito, e as etapas começaram a chegar ao fim, e esta é uma delas que me dói muito. Amo, amei e sempre amarei estar com a seleção. Esgotei tudo o que tinha, e não tenho mais nada a oferecer, além de existir um grupo de jovens jogadores maravilhosos que merecem receber sua oportunidade".

E prosseguiu: "Obrigado a vocês por todo esse amor ao longo de 20 anos. Vou sentir muita falta de ouvir suas vozes de dentro do campo, e agora vou me tornar um de vocês, torcendo e apoiando a seleção sempre de fora, nos bons e nos maus momentos, e especialmente nos momentos difíceis".

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E completou: "Obrigado à minha família por estar sempre ao meu lado, e por me acompanhar nesta jornada tão bonita, apesar de sua dificuldade. Obrigado a cada treinador, companheiro e dirigente com quem tive a oportunidade de compartilhar esta jornada. Levarei comigo lembranças e momentos inesquecíveis que vivi ao longo de todo este período".

E encerrou: "Vou embora sentindo-me tranquilo e orgulhoso porque, com meus companheiros, dei a vocês momentos com os quais sempre sonhamos. Foi uma loucura viver tudo isso com vocês. Amo vocês! Graças a Deus por ter me feito argentino. Viva a Argentina!".

Messi escreveu uma nota após o fim do comunicado de aposentadoria, dizendo: "Escrevi estas palavras em 21 de julho, dois dias depois da partida final. E hoje, após o que aconteceu com meu pai, estou mais convencido da decisão do que nunca".

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