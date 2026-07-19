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Hussein Hamdy

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Messi antes da final da Copa do Mundo: “Nossa história será inesquecível, não importa o que aconteça contra a Espanha”

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Lionel Messi enviou uma mensagem comovente à delegação da seleção argentina antes do confronto contra a Espanha, neste domingo, na final da Copa do Mundo de 2026, afirmando que o que a equipe conquistou até agora ficará gravado na história do futebol.

Lionel Messi se prepara para disputar sua segunda final consecutiva na Copa do Mundo. O capitão da seleção argentina, que exerce um papel de liderança tanto dentro quanto fora de campo, fez questão de enviar uma mensagem a todos os integrantes da delegação que tentarão conquistar o título contra a Espanha.

Messi disse, em uma postagem em sua conta oficial no Instagram: “O mais bonito de todos esses anos não foram apenas os títulos, mas toda a jornada. Compartilhar o dia a dia com esse grupo, competir juntos, superar os momentos difíceis e aproveitar cada passo”.

O astro argentino também fez questão de agradecer a todos que contribuíram para que a seleção chegasse à segunda final consecutiva, dizendo: “Obrigado a cada um dos meus companheiros, à comissão técnica e a todas as pessoas que trabalham todos os dias para que esta seleção continue sendo uma única família”.

Messi encerrou sua mensagem afirmando que o que a seleção conquistou até agora é uma conquista histórica que permanecerá para sempre na memória dos fãs de futebol, dizendo: “Aconteça o que acontecer amanhã, este grupo já escreveu uma história que nunca esqueceremos e que ninguém poderá apagar. Vamos lá, Argentina”.

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