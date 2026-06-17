Messi antecipa-se a Ronaldo em um feito inédito na Copa do Mundo

Lionel Messi, capitão da seleção argentina, alcançou um feito único na Copa do Mundo de 2026, à frente de seu rival Cristiano Ronaldo, astro de Portugal, que tem a chance de igualá-lo.

Messi lidera a escalação titular da seleção argentina na partida contra a Argélia, no estádio “Arrohed”, na madrugada desta quarta-feira, pelo Grupo 10, que também conta com a Jordânia e a Áustria.

Messi se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a participar de seis edições do torneio, após ter disputado as edições de 2006, 2010, 2014, 2018 e 2022 com a seleção de seu país.

O “Pequeno Gênio” aproveitou a vantagem de disputar sua partida de estreia antes de Ronaldo, que igualará esse recorde caso entre em campo com a seleção de Portugal na partida contra a República Democrática do Congo, ainda esta noite.

Ochoa desperdiça uma oportunidade valiosa

Guillermo Ochoa, o experiente goleiro do México, poderia ter antecipado Messi e Ronaldo nessa conquista histórica, mas ficou de fora da vitória de sua seleção sobre a África do Sul na última quinta-feira, na estreia da edição atual.

O famoso goleiro mexicano também pode igualar o recorde de Messi se jogar nas partidas da seleção de seu país contra a Coreia do Sul na madrugada desta sexta-feira e contra a República Tcheca na madrugada do dia 25 de junho.

Ronaldo busca mais um feito

No entanto, Ronaldo tem a chance de alcançar outro recorde notável hoje: caso marque um gol, ele se tornará o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a balançar as redes em seis edições diferentes.

Essa conquista não será possível para Messi, já que ele marcou em quatro edições: 2006, 2014, 2018 e 2022, enquanto não conseguiu marcar na edição de 2010.