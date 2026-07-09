Messi alcança uma série de recordes na Copa do Mundo de 2026

Lionel Messi está tendo uma atuação excepcional na Copa do Mundo de 2026, tendo levado a seleção argentina às quartas de final e reforçado seu histórico com uma nova série de recordes.

De acordo com a rede de estatísticas “Opta”, Messi se tornou o único jogador (desde o início do registro de estatísticas da Copa do Mundo, em 1966) a reunir, em uma única edição da Copa do Mundo, 10 ou mais chances criadas, 10 ou mais dribles bem-sucedidos, dar 10 passes em profundidade ou mais, além de sofrer 10 faltas ou mais.

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Até o momento, o capitão da Argentina criou 15 chances, completou 10 dribles bem-sucedidos, deu 11 passes em profundidade e sofreu 13 faltas, alcançando assim essa conquista única na história do torneio desde que essas estatísticas passaram a ser registradas.

Messi desempenhou um papel decisivo na classificação da Argentina para as quartas de final, depois de dar uma assistência e marcar outro gol na emocionante vitória por 3 a 2 sobre o Egito, nas oitavas de final, garantindo assim um confronto com a Suíça.

Atualmente, “O Pulga” lidera a artilharia do torneio com 8 gols, a um gol de Kylian Mbappé (França) e Erling Haaland (Noruega), e a dois gols de Harry Kane (Inglaterra).



