Messi 2022 ou Maradona 1986: quem foi mais decisivo pela Argentina em Copa do Mundo?

A história das Copas do Mundo conta com títulos que, exageros e licenças poéticas à parte, muitos consideram terem sido conquistados por um só jogador. Ainda que seja algo impossível dentro de um esporte com 11 atletas, desempenhos individuais fora de série acabam motivando este tipo de narrativa. Lionel Messi e a conquista de 2022 da seleção argentina ameaçam entrar neste seleto grupo.

É um protagonismo dado a Garrincha em 1962, pelo Brasil, e a Maradona em 1986. E como foi a Argentina de Messi a equipe triunfante nos gramados do Qatar, fica impossível não traçar uma comparação: o atual camisa 10 foi, afinal de contas, mais decisivo do que Diego em 1986?

O debate dos números mostra que, apesar do protagonismo absurdo de Lionel Messi, a Copa do Mundo de 1986 teve um Maradona ainda mais importante para o destino da Albiceleste. Diego fez cinco gols e deu passe para outros cinco do total de 14 tentos dos argentinos no Mundial realizado no México. Ou seja, participação direta em 71% das bolas nas redes.

Lionel Messi também teve participação direta em dez gols da seleção argentina no Mundial do Qatar: foram sete gols, inclusive dois na final vencida sobre a França (sem contar o pênalti convertido nas disputas alternadas) além de três assistências. Como a Argentina balançou as redes 16 vezes no Qatar, Messi contabilizou 62% deste total.

Ou seja: a matemática indica que Diego Maradona foi mais decisivo no título argentino de 1986, mas quando nos lembrarmos do Mundial de 2022 será impossível não citar as exibições brilhantes de Lionel Messi. Definitivamente, um dos maiores de todos os tempos.