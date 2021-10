Mesmo endividado, Barcelona emplaca quarto elenco mais valioso do mundo graças a jovens promessas

O método utilizado pelo observatório leva em consideração o valor de mercado dos atletas, duração de contrato, idade e muito mais

Um levantamento realizado pelo CIES Football Observatory divulgou um ranking com os clubes mais valiosos do mundo. Segundo o levantamento, o Manchester City aparece como o time mais caro do mundo, com pouco mais de 1,2 bilhões de euros; seguido por seu rival, o Manchester United, com praticamente o mesmo valor.

Bom, nem tudo pode ser considerado ruim para o Barcelona, segundo o levantamento. Isto porque, mesmo endividado o Barcelona aparece em quarto colocado no ranking, com 896 milhões de euros.

Nao é segredo para ninguém que o Barcelona está mergulhado em dívidas, mas para surpresa de muitos o clube aparece como um dos melhores da lista. O método utilizado pelo observatório leva em consideração o valor de mercado dos atletas. Sem contar outras variávies, como duração de contrato, idade, carreira, status e muito mais.

E, com isso, o maior exemplo do valor do elenco do Barcelona é do jovem meio-campista, Pedri, de 18 anos. O jogador espanhol está cotado entre 120 milhões e 150 milhões de euros, sem falar de Ansu Fati, que recentemente passou a utilizar a camisa 10 da equipe.

Para efeito de comparação, Neymar, por exemplo, é avaliado entre 50 milhões e 70 milhões de euros, segundo o ranking. O brasileiro, de 29 anos, é um dos jogadores mais bem pagos do mundo, mas em relação ao valor de mercado não chega nem perto das melhores jovens promessas.

Falando em brasileiro, o mais bem avaliado é Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, com um valor entre 120 milhões e 200 milhões de euros. O estudo leva em consideração 98 clubes das grandes ligas da Europa, ou seja, Alemanha, Espanha, França, Inglaterrra e Itália.

Dessa forma, Erling Haaland, atacante do Borussia Dortmund, aparece como o jogador mais bem avaliado do mundo, com um valor entre 150 milhões e 200 milhões de euros. Veja o ranking dos clubes abaixo: