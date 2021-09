Cristiano tem nova 'vitória' sobre Messi: é o jogador de futebol mais bem pago do mundo

CR7 e Messi continuam sendo os jogadores mais bem pagos do futebol; seguidos das estrelas do PSG

A transferência de Cristiano Ronaldo para o Manchester United, fez com que o português superasse Lionel Messi e se tornasse o jogador de futebol mais bem pago este ano, segundo a Forbes.

O craque do United tem motivos de sobra para comemorar sua atual situação. Isto porque, o português pode comemorar outra "vitória" sobre Messi, além de, é claro, se tornar o jogador de futebol mais bem pago do mundo com sua transfêrencia para os Red Devils.

Segundo o ranking da revista Forbes, Cristiano deve receber nesta temporada cerca de 125 milhões de dólares (aproximadamente R$ 665 milhões). Com isso, 70 milhões de dólares (R$ 375 milhões) serão dos sálarios e bônus em seu contrato, o restante será com patrocínios.

Messi, por sua vez, fica logo atrás dele com 110 milhões de dólares (R$ 579 milhões), com seus novos companheiros de equipe do Paris Saint-Germain, Neymar e Kylian Mbappé, completando os quatro primeiros da lista.

Ainda segundo a revista, o salário de Messi e Neymar são iguais, porém, o argentino deve lucrar mais em ações publicitárias com uso da sua imagem.

A Goal te mostra como ficou o ranking dos jogadores mais bem pagos do mundo.

Os 10 jogadores mais bem pagos do futebol

JOGADOR CLUBE 2021-22 GANHOS TOTAIS Cristiano Ronaldo Manchester United $125m Lionel Messi Paris Saint-Germain $110m Neymar Paris Saint-Germain $95m Kylian Mbappé Paris Saint-Germain $43m Mohamed Salah Liverpool $41m Robert Lewandowski Bayern de Munique $35m Andrés Iniesta Vissel Kobe $35m Paul Pogba Manchester United $34m Gareth Bale Real Madrid $32m Eden Hazard Real Madrid $29m

Como Cristiano Ronaldo se compara a outros atletas?

Com 55 milhões de dólares (cerca de R$ 290 milhões) de seus ganhos provenientes de acordos comerciais, o português é um dos atletas mais bem pagos do mundo quando se trata de ganhos de patrocínio.

Apenas três outros atletas (de outros esportes) ativos ganham mais comercialmente do que a estrela do Manchester United: Roger Federer (90 milhões de dólares / R$ 475 milhões), LeBron James (65 milhões de dólares / R$ 343 milhões) e Tiger Woods (60 milhões de dólares / R$ 317 milhões)

No total, os 10 jogadores de futebol mais bem pagos devem ganhar cerca de 585 milhões de dólares nesta temporada , acima do total do ano passado de cerca de 570 milhões de dólares.