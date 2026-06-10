Mercado de transferências em alta... Real Madrid define o preço de suas estrelas para financiar sete contratações

O Real Madrid pretende se desfazer de dois de seus astros para financiar novas contratações durante a janela de transferências de verão, em preparação para a nova temporada.
O Real Madrid entra na próxima temporada buscando melhorar a situação, após duas temporadas sem títulos consecutivas, com várias crises disciplinares no vestiário.
Por isso, parece que o clube, liderado pelo seu novo técnico José Mourinho (ainda não anunciado oficialmente), terá uma janela de transferências agitada, dada a necessidade de mudanças profundas na equipe.
Várias reportagens da imprensa indicaram que o Real Madrid concluiu as contratações de Ibrahima Konaté (à titulo gratuito após o término de seu contrato com o Liverpool) e Denzel Dumfries, mediante o pagamento da cláusula de rescisão ao Inter de Milão (20 milhões de euros).
O Real Madrid não se contentará com essas duas contratações, mas intensificará seus esforços para fechar 6 ou 7 transferências nesta temporada, tendo em vista que, no momento, está de olho em Bernardo Silva (jogador sem contrato após o término de seu contrato com o Manchester City) e Matheus Fernandes (West Ham).
Por outro lado, o Real Madrid precisa se desfazer de alguns de seus astros para financiar as novas contratações, e a escolha do clube real recaiu sobre a dupla Eduardo Camavinga e Fede Valverde.
A esse respeito, Miguel Serrano, jornalista da Rádio Marca e da Onda Cero, informou que o Real Madrid definiu um preço para Eduardo Camavinga, já que os dirigentes do clube real desejam receber 50 milhões de euros pela sua venda, sabendo-se que ele se juntou ao Merengue em 2021 por 30 milhões de euros e tem contrato com o clube até 2029.
Já pelo Fede Valverde, o Real Madrid pedirá 100 milhões de euros, aguardando propostas inglesas, e essas duas negociações podem ajudar o clube a tornar esta janela de transferências emocionante para a torcida.
Reportagens da imprensa espanhola indicam que jogadores como Raúl Asensio, Fran García e Dani Ceballos também podem deixar o Santiago Bernabéu, enquanto se espera que a dupla Franco Mastantono e Gonzalo García seja emprestada.