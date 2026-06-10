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Real Madrid CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Traduzido por

Mercado de transferências em alta... Real Madrid define o preço de suas estrelas para financiar sete contratações

Mercado da bola
Real Madrid
J. Mourinho
E. Camavinga
F. Valverde
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Fernandes
Espanha
Portugal
França
Uruguai
Países Baixos

Uma revolução de mudanças no interior do Estádio Santiago Bernabéu

O Real Madrid pretende se desfazer de dois de seus astros para financiar novas contratações durante a janela de transferências de verão, em preparação para a nova temporada.

O Real Madrid entra na próxima temporada buscando melhorar a situação, após duas temporadas sem títulos consecutivas, com várias crises disciplinares no vestiário.

Por isso, parece que o clube, liderado pelo seu novo técnico José Mourinho (ainda não anunciado oficialmente), terá uma janela de transferências agitada, dada a necessidade de mudanças profundas na equipe.

Várias reportagens da imprensa indicaram que o Real Madrid concluiu as contratações de Ibrahima Konaté (à titulo gratuito após o término de seu contrato com o Liverpool) e Denzel Dumfries, mediante o pagamento da cláusula de rescisão ao Inter de Milão (20 milhões de euros).

O Real Madrid não se contentará com essas duas contratações, mas intensificará seus esforços para fechar 6 ou 7 transferências nesta temporada, tendo em vista que, no momento, está de olho em Bernardo Silva (jogador sem contrato após o término de seu contrato com o Manchester City) e Matheus Fernandes (West Ham).

Por outro lado, o Real Madrid precisa se desfazer de alguns de seus astros para financiar as novas contratações, e a escolha do clube real recaiu sobre a dupla Eduardo Camavinga e Fede Valverde.

A esse respeito, Miguel Serrano, jornalista da Rádio Marca e da Onda Cero, informou que o Real Madrid definiu um preço para Eduardo Camavinga, já que os dirigentes do clube real desejam receber 50 milhões de euros pela sua venda, sabendo-se que ele se juntou ao Merengue em 2021 por 30 milhões de euros e tem contrato com o clube até 2029.

Já pelo Fede Valverde, o Real Madrid pedirá 100 milhões de euros, aguardando propostas inglesas, e essas duas negociações podem ajudar o clube a tornar esta janela de transferências emocionante para a torcida.

Reportagens da imprensa espanhola indicam que jogadores como Raúl Asensio, Fran García e Dani Ceballos também podem deixar o Santiago Bernabéu, enquanto se espera que a dupla Franco Mastantono e Gonzalo García seja emprestada.

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