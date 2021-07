Mercado de LaLiga 2021/2022: quem chegou e quem saiu no Campeonato Espanhol?

Tudo o que você precisa saber sobre as movimentações de mercado das equipes espanholas

A bola ainda não rolou na LaLiga 2021/22, mas as 20 equipes do Campeonato Espanhol já estão movimentando o mercado. Sim, este torneio começou há vários dias, com todos os clubes da Espanha buscando fortalecer seus times para poderem competir ao mais alto nível em uma nova edição da LaLiga. Não basta dinheiro, também é preciso saber fazer as movimentações necessárias. Quem está melhor?

O mercado de transferências está aberto desde 1 de julho e os 20 clubes LaLiga começaram a fazer diferentes movimentos em suas equipes para se reforçar para a nova temporada, que terá início oficialmente na Espanha no dia 13 de agosto. Agora a Goal te mostra as chegadas e saídas dos jogadores.

Chegadas e saídas de cada clube do Campeonato Espanhol

(Foto: Alavés Twitter)

Chegadas: Iván Martín (Villarreal), Toni Moya (Atlético de Madrid), Taichi Hara (NK Istra)

Saídas: Manu García, Lejeune (Newcastle), Pellistri (Manchester United), Battaglia (Sporting), Deyverson (Palmeiras), Córdoba (Athletic Club), Burgui, Javi Muñoz

Retornando de empréstimo: Carlos Isaac (Albacete), José Luis Rodríguez (Lugo), Saúl (Sporting), Javi Muñoz (Mirandés), Fabrice Ondoa, Rafa Navarro e Rafa Páez (NK Istra)

ATHLETIC

(Foto: Athletic Club Twitter)

Chegadas: Petxarroman (Real Sociedad)

Saídas: Iago Herrerín (sem equipe), Iñigo Vicente e Imanol García de Albéniz (ambos Mirandés), Ibai Gómez (sem clube)

Retornando de empréstimo: Córdoba (Alavés), Vivian (Mirandés), Kenan Kodro (Real Valladolid)

(Foto: Getty)

Chegadas: Rodrigo de Paul (Udinese), Marcos Paulo (Fluminense)

Saídas: Dembélé (Olympique Lyon), Torreira (Arsenal), Morata (Juventus, empréstimo), Darío Poveda (Getafe), Vitolo (Getafe, empréstimo), Axel Werner (sem equipe), Ismael Gutiérrez (Málaga)

Retornando de empréstimo: Nicolás Ibáñez (San Luis), Arias (Bayer Leverkusen), Saponjic (Cádiz), Manu Sánchez (Osasuna), Nehuén Pérez (Granada), Montero (Besiktas), Mollejo (Mallorca), Riquelme (Bournemouth), Darío Poveda (Getafe), Diego Conde (Leganés)

BARCELONA

(Foto: Getty Images)

Chegadas: Sergio Agüero e Eric García (Manchester City), Memphis Depay (Olympique Lyon), Emerson (Real Betis)

Saídas: Miranda (Real Betis), Todibo (Niza), Konrad (Olympique Lyon), Matheus (Palmeiras), Trincao (Wolves, empréstimo), Leo Messi (fim de contrato), Monchu (Granada, empréstimo)

Retornando de empréstimo: -

BETIS

(Foto: Betis)

Chegadas: Juan Miranda (Barcelona), Rui Silva (Granada), Youssouf Sabaly (Girondins)

Saídas: Emerson (Barcelona), Mandi (Villarreal)

Retornando de empréstimo: Edgar González (Real Oviedo), Rober González (Las Palmas)

CÁDIZ

(Foto: Cádiz Twitter)

Chegadas: Milutin Osmajić (Sutjeska), Santiago Arzamendia (Cerro Porteño), Haroyan (Astana), Ledesma (Rosario Central), Tomás Alarcón (O'Higgins), Martín Calderón (Paços de Ferreira)

Saídas: Saponjic (Atlético de Madrid), Sobrino (Valencia), Jairo (Girona), Dani Sotres (Cultural Leonesa), David Mayoral (Lugo, empréstimo), Augusto (aposentado), Rhyner, Caye Quintana (Slask Wroclaw), Matos

Retornando de empréstimo: Álvaro Giménez (Mallorca), Matos e Quintana (Málaga), Sergio González (Tenerife), Nano Mesa (Logroñés), Panadero (Ponferradina), David Mayoral (Hermannstadt), Rhyner (Emmen), Dani Sotres (Rayo Majadahonda)

CELTA DE VIGO

(Foto: Celta Twitter)

Chegadas: Franco Cervi (Benfica), Matías Dituro (Universidad Católica, empréstimo)

Saídas: Juncà, Murillo (Sampdoria), Aarón Martín (Mainz 05), Jorge Sáenz (Valencia), Jozabed, Álvaro Vadillo (Espanyol), Juan Hernández (Alcorcón), Jozabed (Málaga), David Costas (Real Oviedo), Sergio Álvarez, Facundo Ferreyra, Gabriel Fernández (FC Juárez, empréstimo)

Retornando de empréstimo: Okay (West Bromwich Albion), Gabriel Fernández (Zaragoza), Juan Hernández (Sabadell).

ELCHE

(Foto: Getty)

Chegadas: Kiko Casilla (Leeds United, empréstimo), Lucas Boyé (Torino), Iván Marcone (Boca Juniors), Pedro Bigas (Eibar), Enzo Roco (Karagümrük)

Saídas: Gazzaniga (Tottenham), Mojica (Girona), Nino (aposentado), Mfulu, Dani Calvo, Antonio Barragán, Víctor Rodríguez

Retornando de empréstimo: Ramón Folch (Tenerife), Manu Justo (Celta B)

ESPANYOL

(Foto: Espanyol Twitter)

Chegadas: Dimata (Anderlecht), Miguelón Llambrich (Villarreal), Vadillo (Celta), Sergi Gómez (Sevilla)

Saídas: Juan Camilo Becerra (emprestado ao Ponferradina)

Retornando de empréstimo: Víctor Gómez e Ezzarfani (Mirandés)

GETAFE

(Foto: Getafe FC)

Chegadas: Darío Poveda (Atlético de Madrid), Nikolov (Socuéllamos), Vitolo (Atlético de Madrid, empréstimo), Macías (Chivas de Guadalajara, empréstimo), Carles Aleñá (Barcelona), Stefan Mitrovic (Estrasburgo)

Saídas: Cucho Hernández (Watford), Chakla (Villarreal); Portillo, Etxeita (Eibar), Ángel, Amath Ndiaye (Mallorca), Kubo (Real Madrid)

Retornando de empréstimo: Hugo Duro (Real Madrid Castilla), Amath Ndiaye (Mallorca), Ignasi Miquel (Leganés), Jack Harper (Villarreal B)

GRANADA

(Foto: Granada Twitter)

Chegadas: Carlos Bacca (Villarreal), Monchu (Barcelona, empréstimo)

Saídas: Rui Silva (Betis), Nehuén Pérez (Atlético de Madrid), Yangel Herrera (Manchester City), Kenedy (Chelsea), Vallejo (Real Madrid), Domingos Quina (Watford), Soldado (Levante), Fede Vico

Retornando de empréstimo: Antoñín (Rayo Vallecano), Azeez (Cartagena)

LEVANTE

(Foto: Getty Images)

Chegadas: Soldado (Granada), Brugui (Nàstic), Enric Franquesa (Villarreal)

Saídas: Rochina, Toño, Doukouré, Arturo Molina

Retornando de empréstimo: Pepelu (Vitoria de Guimarães), Hernani (Al-Wahda), Koke Vegas (Mallorca), Pablo Martínez (Mirandés), Arturo Molina (Castellón)

MALLORCA

(Foto: Getty)

Chegadas: Jaume Costa (Villarreal), Mollejo (Atlético de Madrid, empréstimo), Greif (Bratislava), Amath Ndiaye e Ángel (Getafe), Maffeo (Stuttgart, empréstimo)

Saídas: Mollejo (Atlético de Madrid), Álvaro Giménez (Cádiz), Amath Ndiaye (Getafe), Cardona (Osasuna), Koke Vegas (Levante), Murilo de Souza (Sporting Braga), Budimir (Osasuna), Miquel Parera (Racing), Juan Diego Molina Martínez (Eibar)

Retornando de empréstimo: Zlatanovic e Señé (Castellón), Álex Alegría (Zaragoza), Valcarce (Ponferradina)

OSASUNA

(Foto: Ossasuna)

Chegadas: Kike García (Eibar), Areso (Athletic), Budimir (Mallorca), Ramalho (Girona), Cote (Eibar)

Saídas: Manu Sánchez (Atlético de Madrid), Calleri (Deportivo Maldonado), Jony (Lazio), Ramalho (Girona), Rubén Martínez (Larnaca)

Retornando de empréstimo: Marc Cardona (Mallorca), Grau (Tondela), Brandon e Rober Ibáñez (Leganés), Barbero (Alcorcón)

RAYO VALLECANO

(Foto: Rayo Vallecano Twitter)

Chegadas: Iván Balliu (Almería), Fran García (Real Madrid), Randy Nteka (Fuenlabrada) e Pathé Ciss (Fuenlabrada)

Saídas: Iván Martos (Almería), Antoñín (Granada), Miguel Ángel Guerrero (Nottingham Forest), Alberto García (aposentado), Emiliano Velázquez, Martin Pascual (Villarreal B, empréstimo)

Retornando de empréstimo: Lass (Emelec), Carrasco (Las Rozas), Sergio Moreno (Mirandés)

REAL MADRID

(Foto: Getty Images)

Chegadas: Carlo Ancelotti (treinador), David Alaba (Bayern de Munique)

Saídas: Sergio Ramos (PSG ), Brahim Díaz (Milán, empréstimo), Raphael Varane (Manchester United)

Retornando de empréstimo: Martin Odegaard e Dani Ceballos (Arsenal), Jovic (Eintracht Frankfurt), Reinier (Borussia Dortmund), Gareth Bale (Tottenham), Takefusa Kubo (Getafe), Brahim Díaz (Milan), Borja Mayoral (Roma), Jesús Vallejo (Granada)

REAL SOCIEDAD

(Foto: Real Sociedad)

Chegadas: Mathew Ryan (Brighton), Diego Rico (Bouremouth)

Saídas: Miguel Ángel Moyá (sem equipe)

Retornando de empréstimo: Andoni Zubiaurre (Leonesa), Willian José (Wolves), Naïs Djouahra (Mirandés), Kévin Rodrigues (Eibar)

SEVILLA

(Foto: Sevilla Twitter)

Chegadas: Marko Dmitrovic (Eibar), Erik Lamela (Tottenham)

Saídas: Vaclik (Olympiakos, sem clube), Franco Vázquez (Parma, sem clube), Sergio Escudero, Juan Soriano, Aleix Vidal, Arana (Atletico Mineiro), José Alonso Lara (Real Betis B), Bryan Gil (Tottenham), Sergi Gómez (Espanyol)

Retornando de empréstimo: Rony Lopes (Niza), Idrissi (Ajax), Pozo (Eibar), Amadou (Angers), Berrocal (Mirandés)

VALÊNCIA

(Foto: Valência Twitter)

Chegadas: Omar Alderete (Hertha Berlim, empréstimo), Giorgi Mamardashvili (Dinamo Tbilisi, empréstimo)

Saídas: Cutrone (Wolves), Ferro (Benfica), Christian Oliva (Cagliari), Mangala (sem clube), Kevin Gameiro

Retornando de empréstimo: Sobrino (Cádiz), Jorge Sáenz (Celta), Javi Jiménez (Albacete)

VILLARREAL

(Foto: Getty)

Chegadas: Boulaye Dia (Stade Reims), Mandi (Real Betis), Juan Foyth (Tottenham), Manu Morlanes (Almería)

Saídas: Jaume Costa (Mallorca), Enric Franquesa (Levante), Iván Martín (Alavés, empréstimo), Xavi Quintillà (Leganés, empréstimo), Miguelón (Espanyol), Mario González (Braga), Carlos Bacca (Granada)

Retornando de empréstimo: Ontiveros (Huesca), Cáseres (Vélez Sarsfield), Cuenca e Morlanes (Almería), Mario González (Tondela), Quintillà (Norwich), Miguelón (Espanyol), Chakla (Getafe), Iván Martín (Mirandés), Franquesa (Girona), Leal (Groningen)