Menos da metade do preço... Quanto o Al-Nasr vai ganhar com a saída de Duran?

Reportagens da imprensa revelaram os detalhes financeiros da saída do atacante colombiano John Durán do Al-Nassr durante a janela de transferências de verão.

Reportagens da imprensa já haviam confirmado que o Al-Nassr concordou com a transferência de Durán para o Benfica durante a janela de transferências de verão, por meio de um empréstimo de uma temporada, com uma cláusula que permite a compra ao final do contrato.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, o Al-Nassr arcará com cerca de 2 milhões de dólares do salário anual de Durán durante o período de empréstimo ao Benfica, enquanto o clube português arcará com o restante de seus vencimentos, que chegam a 10 milhões de dólares.

Após o término do empréstimo, a equipe do técnico português Marco Silva poderá adquirir os direitos definitivos do atacante colombiano por 30 milhões de euros, além de o Al-Nassr receber uma porcentagem de qualquer futura transferência do jogador.

Esse valor representa menos da metade do que o Al-Nassr pagou para contratar Duran durante a janela de transferências de inverno de 2025, quando ele chegou vindo do Aston Villa por 77 milhões de euros.

Na época, o atacante colombiano se tornou o segundo jogador mais caro da história da Liga Saudita, atrás apenas do brasileiro Neymar da Silva, que o Al-Hilal contratou do Paris Saint-Germain no verão de 2023 por 90 milhões de euros.

O jogador de 22 anos disputou apenas 18 partidas em meia temporada pelo Al-Nassr, nas quais marcou 12 gols, antes de ser emprestado ao Fenerbahçe e, posteriormente, ao Zenit, da Rússia, sem conseguir apresentar seu melhor desempenho desde então.