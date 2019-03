Menino de 10 anos que perdeu a perna em caso de bullying realiza sonho de conhecer Cássio

Gabriel dos Santos visitou a Arena Corinthians e entrou no gramado com o goleiro

Depois do drama vivido por conta da violência física sofrida em Caruaru, no agreste pernambucano, Gabriel José dos Santos, de 10 anos, realizou o sonho de conhecer o goleiro Cássio e entrou no gramado no empate sem gols entre Corinthians e Santos no útimo domingo (10).

O garoto venceu uma partida de futebol na escola em que estudava em maio de 2018, mas apanhou de outros dois meninos. Por conta do choque da perna direita com uma barra de ferro, Gabriel teve uma infecção generalizada e a amputação da perna direita foi a única forma para que a doença não piorasse.

Por conta do pouco recurso financeiro da família, sustentada pela mãe, que cuida dele e de outros seis filhos, o menino recebeu apoio de doações para obter uma prótese, bolsa de estudos, entre outras coisas.

E olha quem entrou em campo com o Gigante! 😍



📷 Bruno Teixeira #VaiCorinthians pic.twitter.com/OvH3B0wYcC — Corinthians (@Corinthians) 10 de março de 2019

Gabriel dos Santos tinha como sonho encontrar o camisa 12 corintiano e, graças à campanha de torcedores nas redes sociais, o clube conheceu a história do pernambucano e o convidou para visitar a Arena Corinthians no jogo contra o Santos.

Ele conheceu o Memorial do Corinthians e teve a oportunidade de entrar em campo com o goleiro e ídolo. Mesmo com o empate sem gols no clássico, Gabriel se mostrou feliz em realizar o sonho e disse que quer voltar a jogar futebol.