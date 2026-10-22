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Internacional v Corinthians - Brasileirao 2026Getty Images
Joaquim Lira Viana

Memphis tem lesão na coxa confirmada e preocupa o Corinthians na reta final do Brasileirão

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Atacante holandês está fora do confronto com o Vasco, enquanto o Timão tenta encerrar sequência sem vitórias e se afastar da zona de rebaixamento

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O Corinthians terá mais um desfalque importante na reta final do Brasileirão. Memphis Depay sofreu um edema muscular no bíceps femoral da coxa direita, conforme diagnóstico divulgado pelo clube na quarta-feira (21), e não estará à disposição para a próxima partida, contra o Vasco. O atacante iniciou o tratamento no departamento médico do CT Dr. Joaquim Grava, e o problema físico aumenta a preocupação com sua condição para a sequência da temporada.

Além do camisa 10, o zagueiro Gabriel Paulista também teve uma lesão confirmada. O defensor sofreu um estiramento no músculo adutor da perna esquerda e será desfalque diante do Vasco. Os dois problemas representam novas dores de cabeça para Clarence Seedorf, que precisa reorganizar a equipe para um compromisso importante na luta contra o rebaixamento.

O cenário é delicado para o Timão. Atualmente na 16ª posição, com 33 pontos, a equipe atravessa uma sequência de nove rodadas sem vencer no Brasileirão e está próximo da zona de rebaixamento, com apenas um ponto acima do Internacional, 17º colocado. A ausência de Memphis reduz as opções ofensivas em uma fase decisiva da competição.

Seedorf, contratado para comandar a equipe nesta reta final, também precisou adiar sua estreia. O treinador não pôde dirigir o Corinthians no compromisso contra o Vitória, na última segunda-feira (19), porque o clube não conseguiu regularizar a documentação e o visto de trabalho do treinador a tempo de inscrevê-lo no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF. Assim, o holandês fará sua estreia oficial diante do Vasco, em um duelo que já chega acompanhado de pressão pelos resultados e pelos desfalques do elenco.

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A temporada de Memphis ajuda a dimensionar o impacto da nova lesão. Em 2026, o holandês disputou 23 partidas pelo Corinthians, com apenas um gol e duas assistências, números abaixo do esperado para um dos principais nomes da equipe. O atacante também enfrentou problemas físicos ao longo do ano, incluindo uma lesão muscular na coxa que o afastou por 63 dias. Na temporada, o camisa 10 perdeu 27 jogos por problemas físicos, considerando as diferentes competições e períodos de afastamento.

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Fora de campo, a renovação contratual também marcou o ano do camisa 10. Depois de uma negociação conturbada, que chegou a ser encerrada pela diretoria em agosto, Memphis aceitou reduzir os valores inicialmente previstos e assinou um novo vínculo até 31 de julho de 2028. O acordo tem custo total estimado em R$ 135 milhões para o Corinthians, incluindo salários, encargos e a quitação de uma dívida de R$ 42 milhões líquidos com o jogador. O atacante também abriu mão de benefícios, como a ajuda de custo mensal de R$ 250 mil para moradia, e reduziu pela metade a verba de marketing prevista no contrato anterior.

O Corinthians agora volta suas atenções para o Vasco, em confronto válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste sábado, 24 de outubro, às 18h30 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Além de tentar interromper a sequência negativa na competição, o Timão terá de lidar com as ausências de Memphis e Gabriel Paulista em um duelo importante para se afastar da zona de rebaixamento.

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Atualmente sou estudante de jornalismo da Faculdade Cásper Líbero, com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Gosto de analisar o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.

Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!

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Minha memória favorita com o futebol: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:

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