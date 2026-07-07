Memphis Depay recebe orientações sobre a competição ideal

Henk ten Cate alerta para mudanças radicais na seleção holandesa após o fracasso na Copa do Mundo. O técnico aposentado considera, por exemplo, que Memphis Depay ainda não pode ser descartado definitivamente.

“Vimos pouco de Memphis neste torneio, mas, aos 32 anos, ele ainda deveria ter condições de continuar. Embora eu me pergunte se ele vai melhorar muito jogando no campeonato brasileiro”, avalia Ten Cate em entrevista à revista Voetbal International.

Ten Cate aconselha Memphis a trocar o Corinthians pela Eredivisie, que é mais aconchegante. “Se Memphis voltar a jogar na Holanda, talvez ele recupere seu antigo nível. O nível em que ele foi extremamente importante para a Seleção Holandesa. Talvez essa seja uma ideia para ele.”

O fato de Memphis ser frequentemente criticado pela mídia e pelos fãs de futebol causa irritação em Ten Cate. “Ele é um dos jogadores experientes que é descartado com muita facilidade. Isso me incomoda.”

O ex-técnico, que trabalhou no Ajax, no Chelsea e no FC Barcelona, entre outros, ainda vê potencial na seleção holandesa, apesar do desempenho abaixo do esperado na Copa do Mundo. “Não vejo motivo para substituir jogadores agora. De jeito nenhum. Este é simplesmente um excelente grupo de jogadores. Não há necessidade de fazer uma limpeza geral logo após um torneio decepcionante. É muito fácil falar isso, vendo de longe.”

Ten Cate faz uma comparação com os dois maiores nomes do futebol. “Cristiano Ronaldo não é mais o Cristiano de dez anos atrás. Mas ele ainda é importante para Portugal. Messi é a mesma história na Argentina. Temos que ter cuidado para não descartar as pessoas tão rapidamente.”

“Mostre-me jogadores melhores do que os rapazes que integraram a seleção holandesa neste Mundial. Ainda não vejo nenhum zagueiro central melhor do que Van Dijk”, conclui Ten Cate.