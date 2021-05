Depay no Barcelona? Holandês avisa Lyon que vai deixar a França

Depay disse que não tem pressa em decidir seu futuro: "Primeiro, quero me concentrar no Euro"

Memphis Depay tem sua transferência para o Barcelona discutida há vários meses. O atacante do Lyon vai ficar livre no mercado após o fim desta temporada, mas o holandês diz que o gigante Espanhol não é o único time interessado nele.

O jogador holandês, surgiu como alvo do Barça já quando Ronald Koeman assumiu o time. Embora nenhum acordo tenha sido fechado, Depay enfrentará um novo desafio de escolher onde vai atuar na próxima temporada.

Em entrevista ao jornal L’Equipe, o jogador de 27 anos disse que estava refletindo sobre seu futuro: "O Barcelona mostrou interesse em mim, mas não é o único que se interessou. No momento, nada foi feito com nenhuma equipe."

"Primeiro, quero me concentrar na Euro. A decisão sobre o meu futuro merece um momento de reflexão. Não teria gostado de não terminar o meu contrato com o Lyon. Neste momento, desfruto da minha liberdade e do futebol."

Com uma passagem muita apagada pelo Manchester United sob o comando de Louis van Gaal e José Mourinho, Depay precisou respirar novos ares justamente pelo Lyon.

Depay pela Holanda em 2021 Foto: Getty

"Está (Lyon) no meu coração, uma parte da minha vida. Pensei em adicionar uma tatuagem, uma lembrança ou uma data. Vir aqui foi uma grande decisão.”

"As pessoas me diziam: Por que você está deixando o Manchester United? Um novo técnico chegará, você está no maior clube do mundo.”

"No lugar deles, eu teria ficado triste de ver um jogador desperdiçando bons anos ficando em um grande clube e jogando muito pouco. Lá, eu perdi minha alegria e meu futebol. Aqui (Lyon), eu encontrei."

Depay não tem pressa em dizer onde jogará na próxima temporada, agora que as atenções se voltam para a Eurocopa.

Em cinco temporadas pelo Lyon, o jogador holandês marcou 76 gols, e 53 assistências em 177 partidas.