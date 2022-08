Barcelona ainda não registrou Lewandowski, Raphinha e novos reforços

Campeonato Espanhol se inicia na próxima semana. Estreia do Barça será diante do Rayo Vallecano, no dia 13 de agosto

O Barcelona estreará no Campeonato Espanhol diante do Rayo Vallecano no próximo sábado (13), no Camp Nou. No entanto, ainda não registrou nem um de seus reforços contratados no mercado da bola.

O gigante catalão gastou bastante nesta janela de transferências, apesar do anúncio da dívida de 1,35 bilhão de euros (R$ 7,1 bilhões) no último exercício.

O clube financiou as suas contratações vendendo um percentual dos direitos de televisão e com a operação de venda de 25% do Barça Studios. Entretanto, só poderá contar com os atletas se conseguir se adequar ao Fair Play Financeiro de La Liga.

Quem são os atletas que aguardam o registro?

Getty Images

Esta foi uma janela de transferências movimentada no Camp Nou. Robert Lewandowski chegou por 50 milhões de euros, Raphinha foi contratado por 59 milhões de euros e Jules Kounde foi adquirido por 60 milhões de euros.

O Barça ainda precisa registrar Andreas Christensen e Franck Kessie, que se transferiram para o Camp Nou em transações gratuitas. Ambos estavam livres no mercado da bola.

Por que os atletas não podem ser registrados?

O Barcelona usou 'alavancas econômicas' para arrecadar fundos para o excesso de gastos na janela de transferências.

Os catalães venderam 10% de seus direitos televisivos da Liga para a empresa de investimento global Sixth Street Partners e depois venderam mais 15% para arrecadar outros 315 milhões de euros.

O clube também confirmou a venda de 25% do Barca Studios por 100 milhões de euros para socios.com, mas precisará ativar uma quarta alavanca para registrar todas as suas novas contratações.

O Barça pode vender os 24,5% restantes do Barça Studios, o que traria mais 100 milhões de euros.