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Memphis Depay(C)Getty Images
Luis Felipe Gonçalves

Memphis Depay é convocado pela Holanda para a Copa do Mundo: até quando ele joga pelo Corinthians?

M. Depay
Corinthians
Holanda
Copa do Mundo

Ainda conversando sobre renovação, atacante holandês está garantido entre o elenco holandês para o Mundial

Memphis Depay foi convocado nesta quarta-feira (27) pela seleção da Holanda para a disputa da Copa do Mundo de 2026 e pode estar perto de fazer sua despedida temporária, ou até definitiva, com a camisa do Corinthians.

Recuperado recentemente de uma lesão na coxa direita, o atacante aparece na lista final de Ronald Koeman para o Mundial e vai disputar a terceira Copa da carreira, após participar das edições de 2014, no Brasil, e 2022, no Catar.

A tendência é que Memphis ainda atue nesta quarta-feira, diante do Platense, na Neo Química Arena, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Depois disso, o holandês será liberado pelo Corinthians para se apresentar à seleção já na quinta-feira.

O momento do camisa 10 acontece em meio às negociações pela renovação de contrato com o Timão. O vínculo atual se encerra em 20 de junho, justamente durante a disputa da Copa do Mundo, e ainda não há acordo definitivo entre as partes.

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Apesar do impasse, as conversas evoluíram nos últimos dias. Em reunião recente, diretoria e jogador debateram pela primeira vez detalhes do novo projeto esportivo e financeiro para uma possível permanência até meados de 2028.

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Internamente, o executivo Marcelo Paz é um dos principais defensores da continuidade do atacante. A diretoria entende que Memphis se tornou peça estratégica dentro e fora de campo desde sua chegada ao clube.

Mesmo com uma dívida de aproximadamente R$ 42 milhões envolvendo luvas e premiações, o holandês mantém postura considerada positiva nas tratativas. Memphis prioriza seguir no Corinthians e admite até flexibilizar valores salariais para facilitar um acordo.

A ideia do clube é apresentar um novo modelo de contrato, sem repetir as bonificações previstas no vínculo atual.

Desde que voltou de lesão, Memphis disputou pouco mais de 30 minutos na partida contra o Atlético-MG, no último domingo, e vem sendo preparado para recuperar ritmo antes da apresentação à seleção holandesa.

Agora convocado para a Copa do Mundo, o atacante entra definitivamente em reta decisiva tanto com a Holanda quanto em relação ao próprio futuro no Corinthians.

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