Juan García, goleiro do Barcelona, provocou preocupação na torcida do clube catalão após deixar o campo substituído na partida contra o Racing Santander, deixando em dúvida sua presença no próximo jogo contra o Sevilla.

Hans Flick, técnico do Barcelona, surpreendeu a todos ao substituir García no intervalo do jogo contra o Racing, pela primeira vez nesta temporada, colocando em campo o veterano reserva Wojciech Szczesny.

Segundo relatos da imprensa, a substituição de García se deu por causa de uma lesão. Enquanto o goleiro tentava recuperar uma bola que havia saído de campo no fim do primeiro tempo, ele escorregou no gramado sintético molhado, o que provocou um movimento anormal e uma leve torção no tornozelo.

Apesar de os relatos indicarem que a lesão é leve, eles não descartaram a ausência do goleiro espanhol no jogo do Barcelona contra o Sevilla, marcado para o próximo sábado no estádio Ramón Sánchez-Pizjuán, pela sétima rodada de LaLiga.

Lembranças dolorosas

A ausência de García no confronto contra o Sevilla traz de volta o cenário da temporada passada, que a torcida do Barça não quer ver repetido.

Enquanto o início de temporada do Barcelona foi brilhante, com vitórias em 5 dos primeiros 6 jogos disputados pela equipe (empate por 1 a 1 com o Rayo Vallecano), García sofreu uma lesão na partida contra o Real Oviedo, o que obrigou o Barça a recorrer ao reserva Szczesny.

No primeiro jogo após a lesão de García, Szczesny passou no teste e conduziu a equipe a uma valiosa vitória sobre a Real Sociedad por 2 a 1 no estádio Spotify Camp Nou.

Mas o jogo seguinte teve uma derrota catastrófica do Barcelona por 4 a 1 diante do Sevilla no Ramón Sánchez-Pizjuán, pela oitava rodada na ocasião.

Na partida, disputada em outubro passado, Szczesny sofreu 4 gols marcados por Alexis Sánchez (de pênalti), Isaac Romero Bernal, José Ángel Carmona e Akor Adams, enquanto Marcus Rashford anotou o gol de honra catalão.

Os temores se renovam

Dias depois, o Barcelona terá encontro marcado com o mesmo adversário, no mesmo estádio, e Szczesny pode ser novamente o goleiro da equipe.

E não é só isso: o retorno de Szczesny ao gol do Barcelona nesta temporada vem com um novo erro catastrófico, que amplia a preocupação.

No jogo contra o Racing, que teve a entrada de Szczesny como reserva, o goleiro polonês cometeu um erro grave ao demorar demais com a bola diante do gol, permitindo que o marroquino Yasser Zabiri aproveitasse a situação e marcasse o segundo gol da equipe visitante.

A série será quebrada mais uma vez?

Desta vez, o Barcelona chega ao reduto do Sevilla em um momento técnico sem precedentes, com vitórias nos seus 7 primeiros jogos em todas as competições nesta temporada, 6 deles no Campeonato Espanhol e um na Liga dos Campeões da Europa.

Além disso, marcou 33 gols no total das partidas, a uma média próxima de 5 gols por jogo.

Será que o Barça superará o teste andaluz desta vez graças ao nível assustador que vem apresentando, ou a equipe cairá na armadilha com a possível ausência de seu goleiro titular?