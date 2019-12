Memes de Flamengo x Al Hilal já provocam até o Liverpool; veja!

Confira o lado mais bem-humorado de quem acompanhou a estreia do Rubro-Negro no Mundial de Clubes

O formato atual do da FIFA protagoniza um jogo dos mais perigosos: a semifinal, que nos últimos anos tem sido capciosa especialmente para as equipes sul-americanas – que já sofreram derrotas históricas que decepcionaram seus torcedores no sonho de reinar absoluto sobre o mundo.

Nesta terça-feira (17), o fez sua estreia e enfrentou um bravo Al Hilal, da , que deu muito trabalho à equipe de Jorge Jesus, deu esperança para os secadores e sustos à torcida rubro-negra. E como tem sido de praxe, muitos torcedores não conseguem segurar a ansiedade e ou extravasam nas redes sociais ou ironizam, através de brincadeiras. Confira, abaixo, como foram os melhores memes!

Al Hilal sai na frente

Não acredito que flamengo tá perdendo, triste demais pic.twitter.com/1COszH0gbk — Renan (@RenanJorge) December 17, 2019

VOCÊ RECEBEU O SALEM AL-DAWSARI DA SORTE



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



REPASSE PARA FAZERMOS MAIS GOLS NO FLAMENGO #FLAxALH pic.twitter.com/wOwnPSizLM — Ma(so)quê (@90sg1rl) December 17, 2019

Galvão: Hoje o é Flamengo



Gol do Al Hilal



Brasil: pic.twitter.com/ny4mc61xlZ — borges (@swarleygba) December 17, 2019

Arrascaeta empata no segundo tempo

FAZ COM QUE O ARRASCAETA BOTE O GABRIEL NA CARA DO GOL #JogaremosJuntos #FLAxALH pic.twitter.com/JuSIsjiLqF — ⛓️ ex cabeça de floresta ⛓️ (@excabeleira) December 17, 2019

arrascaeta entenda você é perfeito krl pic.twitter.com/LNh6vQyEvZ — FLAMENGO (@richardnunex) December 17, 2019

vocês já exaltaram esse homem hoje?

ARRASCAETA TUDO PRA MIM #FLAxALH pic.twitter.com/H2JT1UrwgL — nanda cardoso (@nancardosoos) December 17, 2019

Bruno Henrique vira e garante vitória por 3 a 1!

O gol da vitória veio em cabeçada de Bruno Henrique, que depois fez o cruzamento para o gol contra que garantiu a vaga na decisão.

NÃO TEM NENHUM BRASILEIRO JOGANDO MAIS QUE O BRUNO HENRIQUE



JOGA DEMAIS



CRAQUE pic.twitter.com/fxfQg99u4j — Homão Da Porra (@HomaoRibas) December 17, 2019

Bruno Henrique pelo Flamengo:



61 jogos

35 gols

15 assistências pic.twitter.com/LSW9hRkZeA — Futmais (@futtmais) December 17, 2019

Bruno Henrique saindo do jogo pic.twitter.com/DClZeyB7cg — Windilly (@Windilly1) December 17, 2019

com medo?

E depois do jogo, torcedores já demonstraram o otimismo em relação à finalíssima. Nesta quarta-feira (18), o Liverpool enfrenta o e é favorito para avançar.

Liverpool após ver o Flamengo jogando hoje pic.twitter.com/7OzpIP7QRd — desimpedidos (@desimpedidos) December 17, 2019

flamengo começou perdendo/ lembrei que isso é uma técnica p liverpool achar que a gente joga mal #FLAxALH pic.twitter.com/RLoLelMkl0 — CaiqueGomess_ (@caique_gomess) December 17, 2019