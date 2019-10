Fluminense de Marcão já iguala número de vitórias que teve com Diniz

O treinador, um dos grandes ídolos da torcida, comemorou sua terceira vitória ao bater o Bahia

O torcedor do já não precisava de muitos motivos, além dos serviços prestados na época de jogador, para exaltar Marcão. Entretanto, desde que passou a comandar o time na área técnica após a demissão de Oswaldo de Oliveira, o ex-volante vem conseguindo excelentes resultados no Brasileirão.

Neste sábado (12), a sua equipe sofreu e mais uma vez precisou das defesas de Muriel. Só que mais uma vez deixou o gramado com um bom resultado. Em quatro jogos na área técnica do Fluminense, Marcão ainda não conheceu o sabor amargo da derrota neste Campeonato Brasileiro.

Mais impressionante ainda: o Fluminense de Marcão já igualou, no Brasileirão, o número de vitórias (3) que teve em toda passagem de Fernando Diniz pelo Clube das Laranjeiras, além de ter superado Oswaldo de Oliveira (2 vitórias), seu antecessor, no mesmo quesito.

Fernando Diniz: 15 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 9 derrotas

Oswaldo de Oliveira: 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas

Marcão: 4 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 0 derrotas

A vitória sobre o , com gols de Nenê e Danielzinho, deu alívio ainda maior ao clube carioca na luta contra o rebaixamento. Hoje o Fluminense ocupa a 13ª posição, com 29 pontos. E com a torcida mais aliviada e cantando o nome de Marcão, um ídolo que voltou a aparecer para ajudar o clube.