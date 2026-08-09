Meia solução: proposta espanhola de "segunda divisão" deixa o Al-Ittihad em dúvida

O clube saudita Al-Ittihad estuda uma proposta espanhola para emprestar seu jogador Unai Hernández, em meio às movimentações da diretoria para definir o elenco antes do início da nova temporada.

Segundo fontes exclusivas do jornal saudita "Al-Riyadiya", o Al-Ittihad recebeu uma proposta do Girona, da Espanha, que disputa a segunda divisão, para contar com os serviços de Hernández.

A proposta não prevê uma transferência definitiva do jogador desde o início, já que as duas partes estudam a fórmula do empréstimo com a possibilidade de convertê-lo em negócio definitivo ao fim da temporada.

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Segundo as mesmas fontes, o Girona arcará com uma parcela limitada do salário de Hernández durante seu período com a equipe, enquanto a outra parte do salário permanecerá sob responsabilidade do Al-Ittihad.

Essa proposta aumenta a indecisão da diretoria do Al-Ittihad, depois que o clube decidiu excluir o jogador da pré-temporada realizada na Espanha neste verão, na esperança de se desfazer dele, mas ainda não encontrou a proposta adequada, enquanto a equipe amarela e preta, apelidada de "Tigres", se prepara para começar sua temporada.

A delegação do Al-Ittihad viaja neste domingo para Abu Dhabi a bordo de um avião fretado, preparando-se para enfrentar o Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, na próxima terça-feira, no playoff de acesso à Liga dos Campeões da Ásia Elite.

O Al-Ittihad espera melhorar sua imagem e retomar o rumo certo após a temporada apagada, na qual perdeu os títulos do Campeonato para o Al-Nassr e da Copa do Rei para o Al-Hilal.

O Al-Ittihad encerrou a última temporada na quinta colocação da Saudi Pro League.

Hernández havia se juntado ao Al-Ittihad em janeiro de 2025, vindo do Barcelona (B), com um contrato de três temporadas, e disputou 10 partidas com a camisa do clube, nas quais marcou um gol e deu 3 assistências.

O jogador espanhol não atuou nas competições da Saudi Pro League na temporada passada, tendo sua participação se limitado a 8 minutos diante do Al-Nassr na semifinal da Supercopa Saudita, que terminou com a derrota do Al-Ittihad.

Hernández já havia vivido uma experiência de empréstimo com a camisa do Al-Shabab, da Arábia Saudita, e participou, durante aquele período, de 31 partidas em diversas competições locais, contribuindo apenas com uma assistência para gol.

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