Medo do Coronavírus? Guardiola diz que adora abraços

Técnico do Manchester City foi questionado sobre as medidas preventivas em relação à epidemia

Pep Guardiola reagiu com bom humor a pergunta sobre o coronavírus em plena coletiva de imprensa à véspera da final da Inglesa.

O técnico catalão foi qequestionado se tinha alterado algumas das rotinas do Manchester. City por causa do COVID-19.

"Não mudamos nada. Damos apertos de mão. Abraços? Sim, gosto muito de abraçar, mas não o faço tão bem como o Jurgen [Klopp] que é um mestre, mas tento", disse.

Mais artigos abaixo

Mais times

O coronavírus já obrigou vários clubes a tomarem medidas de prevenção. O Bayer de Munique, por exemplo, proibiu as "selfies" com os jogadores, bem como os autógrafos, seguindo assim as recomendações do chefe do departamento médico do clube.

e entram em campo neste domingo (1), às 13h30 (de Brasília), valendo o título da Copa da Liga Inglesa.