Medida oficial da FIFA após a polêmica decisão do árbitro assistente de vídeo na Copa do Mundo

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) solicitou uma explicação sobre o sinal feito com a mão pelo árbitro assistente de vídeo, Sean Evans, antes da vitória da Alemanha por 7 a 1 sobre Curaçao, no último domingo, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A FIFA destaca a breve aparição da equipe de arbitragem como parte da cobertura global da transmissão ao vivo antes do início das partidas durante a Copa do Mundo.

A cobertura começa com um foco no árbitro de campo e no restante de sua equipe de assistentes enquanto caminham em direção à linha lateral, onde é exibido um gráfico mostrando seus nomes e funções.

Em seguida, a imagem muda para uma tomada da equipe de arbitragem do VAR, localizada no centro de arbitragem na cidade de Dallas.

Os árbitros ficam brevemente diante da câmera para que seus nomes apareçam na tela, em vez de serem mostrados exercendo suas funções e acompanhando seus monitores.

Evans apareceu quando a câmera se voltou para a sala de VAR, no domingo, de pé com os braços ao lado do corpo, antes de ser visto fazendo com os dedos da mão direita o sinal de “OK” invertido.

Esse sinal tem dois significados muito diferentes: um inofensivo e outro associado à expressão da superioridade da raça branca.

O incidente gerou imediatamente uma enorme quantidade de especulações nas redes sociais.

Fontes informaram à rede “BBC Sport” que a FIFA já solicitou um esclarecimento oficial do árbitro australiano sobre o incidente.

Os rituais pré-jogo sofreram uma mudança notável no estilo adotado após a partida entre Alemanha e Curaçao, independentemente do resultado.

Nos três jogos seguintes, os árbitros apareceram olhando diretamente para as telas quando o VAR era acionado, e não mais para a câmera, embora seus nomes continuassem sendo exibidos.