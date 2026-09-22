Assim, os dois jogadores do elenco profissional do Dortmund devem inicialmente cumprir sessões individuais de corrida, antes de depois seguirem para os amadores. Algo semelhante supostamente também vale para a equipe de goleiros remanescente, assim como para grande parte das equipes formadas por treinadores, fisioterapeutas e muitos outros funcionários.

Enquanto Beier não foi convocado pelo técnico da seleção, Jürgen Klopp, para os jogos da Nations League pela seleção alemã, Sabitzer abriu mão de participar das partidas da seleção austríaca por vontade própria. Como motivo, ele afirmou que precisava "administrar suas energias com cuidado".

Enquanto isso, todos os outros jogadores de linha saudáveis do BVB estão com suas respectivas seleções nacionais - ao todo, 20 profissionais do Dortmund foram convocados para a pausa internacional XXL.

Enquanto isso, astros lesionados como Emre Can ou Justin Lerma seguirão trabalhando normalmente na reabilitação por seu retorno.