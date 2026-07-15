Medida excepcional da FIFA... Mudança polêmica é esperada na final da Copa do Mundo

A seleção da Espanha aguarda ansiosamente a final da Copa do Mundo no próximo domingo, no Estádio Jersey, em Nova York, à espera do vencedor do confronto desta quarta-feira entre Inglaterra e Argentina.

Embora ainda não haja confirmação oficial da Federação Internacional de Futebol (FIFA), espera-se que o intervalo entre os dois tempos dure até 30 minutos, ou seja, mais do que o dobro do tempo habitual, segundo o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, citando reportagens da imprensa inglesa.

Essa situação excepcional se deve ao desejo da FIFA de aproveitar esse tempo para a segunda parte de um grande espetáculo, cuja primeira parte será realizada antes da partida.

O jornal inglês “The Times” indicou que esse show contará com artistas internacionais famosos, como Justin Bieber, Shakira (intérprete da música oficial da Copa do Mundo), Madonna e a banda Coldplay.

E a pergunta que surge é: a FIFA pode fazer isso? Ela pode prolongar o intervalo habitual entre os dois tempos, que é de 15 minutos? A resposta é sim.

O jornal catalão acrescentou: “Na verdade, temos um precedente da Copa do Mundo de Clubes do verão passado, quando o intervalo entre os dois tempos na final entre Paris Saint-Germain e Chelsea durou 24 minutos”.

Mas a chave também está nos regulamentos da própria competição, emitidos pela FIFA.

O artigo 1º estabelece que “podem ser aplicadas outras regras ou decisões vinculativas da FIFA para os fins deste regulamento. Essas regras e decisões aplicadas pela FIFA prevalecem sobre este regulamento em caso de conflito, e todas as partes envolvidas na preparação, organização e realização da 26ª Copa do Mundo da FIFA devem cumpri-las”.

De fato, as Regras do Conselho da Federação Internacional de Futebol (IFAB), no artigo 7º, relativo à duração da partida, estabelecem que “os jogadores têm direito a um intervalo entre os dois tempos que não exceda 15 minutos; além disso, é permitido um breve intervalo para beber água (que não exceda um minuto) após o primeiro tempo extra”.

Além disso, as regras estabelecem que “os regulamentos do torneio devem definir claramente a duração do intervalo entre os dois tempos, que só pode ser alterada com a autorização do árbitro”.