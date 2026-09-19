O Bayern tinha muito a comemorar no vestiário. Em um 7 a 0 como esse, afinal, os motivos se acumulam. "O treinador fez alguns de nós discursarem no vestiário", contou Harry Kane, quando, alguns minutos depois da meia-noite, como último profissional do recordista alemão a deixar o vestiário nesta sexta-feira após a goleada sobre o Union Berlin, saiu com um coração de pão de mel com um 100 glaceado na frente na mão em homenagem ao seu próximo recorde fabuloso. "Michael marcou seu primeiro hat-trick por nós, Isi (Saibari, nota da redação) fez seu primeiro gol pelo FC Bayern, eu fiz meu 100º gol, Serge Gnabry está de volta depois da lesão", enumerou Kane, de bom humor, e contou, ao ser perguntado, rindo, que o discurso de Olise tinha sido o mais curto.

Até aí, nenhuma surpresa.

Como Luis Diaz se sentiu enquanto os demais astros ofensivos falavam diante de todo o grupo sobre seus sucessos não se sabe. Diaz deixou a Allianz Arena sem mais comentários. De todo modo, o contraste não poderia ser maior. De um lado, só bons motivos para comemorar e festejar; do outro, Luis Diaz, o atacante que atualmente parece atrair o azar. A figura triste em meio a tantos felizardos.

Quando Luis Diaz marcou seu último gol pelo Bayern de Munique?

Pelo menos: ele não parecia abatido após mais uma noite infeliz com a camisa do time de Munique, a quinta seguida. Desde seu gol no 5 a 1 sobre o VfB Stuttgart na estreia da Bundesliga, o jogador de 29 anos não conseguiu mais nada de relevante nas partidas seguintes. E pior: contra Schalke, Osnabrück na Copa e Bodö/Glimt na Champions League, ainda desperdiçou chances às vezes claríssimas. Na semana passada, após entrar em campo em Elversberg, ele atraiu a ira do companheiro Josip Stanisic, quando, perfeitamente servido por Michael Olise na área, não chutou simplesmente para o gol, mas pareceu ter vários truques espetaculares em mente antes de conseguir apenas um toquinho de calcanhar.

E agora? Sua cena mais chamativa aconteceu quando concluiu com um gol o que até então havia sido o ataque mais bonito do Bayern, mas o lance foi anulado por impedimento.

Com mais uma partida sem gol nem assistência, Diaz quebrou a promessa que havia feito antes em entrevista à Sky/RTL. "Acho que esse gol vai sair no próximo jogo. Também é preciso manter a calma, mentalmente, para que isso não pese. É preciso trabalhar nisso, melhorar. Eu sei que é só a finalização. Só falta concluir — e aí fica tudo bem."

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Quão bem os companheiros de Luis Diaz no FCB aproveitam suas chances?

A próxima chance de que tudo dê certo para Diaz virá agora apenas em 10 de outubro. Até a partida contra o FC Augsburg, haverá jogos de seleções. E, para Luis Diaz, férias especiais. O técnico da seleção colombiana, Nestor Lorenzo, decidiu, em conversa com seu atacante, não convocá-lo. Diaz deve descansar depois de uma temporada passada extremamente desgastante, com 51 partidas pelo Bayern, nas quais conseguiu extraordinários 26 gols e 23 assistências, além de mais 16 jogos pela seleção colombiana (7 gols, 3 assistências).

Já durante a Copa do Mundo, na qual Diaz havia chegado às oitavas de final com a Colômbia, ele sofria com seu aproveitamento de chances, e nas primeiras semanas após seu retorno a Munique esse problema se intensificou — até que, agora, contra o Union, ele já nem chegou a ter muitas oportunidades.

Ainda assim: só na Bundesliga, segundo dados da Sofascore, ele já desperdiçou seis grandes chances; além disso, nas quatro primeiras rodadas da Bundesliga, atingiu um valor de gols esperados de 3,1. Em comparação, Harry Kane transformou um xG de 2,17 em três gols até aqui, e o absolutamente brilhante Michael Olise marcou quatro vezes com um xG de 2,65. Considerando todas as competições, Olise já soma oito gols e três assistências. Também Ismael Saibari, que entrou no lugar de Diaz aos 63 minutos contra o Union, tem, em seus quatro primeiros jogos de Bundesliga, um gol e três assistências em apenas 178 minutos em campo.

Luis Diaz talvez até tenha previsto sua má fase?

"Muitos ficariam felizes se tivessem uma queda dessas como a dele", ponderou o diretor esportivo do Bayern, Max Eberl, nesta sexta-feira, e explicou: "Na América do Sul, os jogos de seleção agora não são obrigatórios, e isso faz bem ao jogador neste momento. Ele simplesmente teve muitos jogos. Nesse sentido, é bom." Diaz vai "primeiro tirar um pouco de férias e depois voltar. Ele terá seu programa. Não é preciso se preocupar com o fato de ele não voltar em forma", disse Eberl.

Curiosamente, Luis Diaz parece ter ao menos levado em conta a possibilidade de uma queda de rendimento no início desta temporada. Em entrevista à Sky/RTL, ele revelou inclusive que teria gostado bastante de ter um reserva para sua posição. "Claro que eu sempre quero jogar. Mas, se houver alguém que possa ajudar na minha posição: seja bem-vindo. Isso ajuda muito quando as coisas não vão bem. Aí o companheiro está lá para te ajudar — e assim vocês se revezam. Isso é muito importante. Eu teria gostado. Mas tudo bem, não aconteceu. Ainda assim, somos bons."

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Luis Diaz já recebeu férias especiais antes no FCB

Na verdade, o Bayern tinha planejado — e comunicado — entrar na temporada com um reserva desse tipo para Diaz. Mas, pouco antes do fim da janela de transferências, Arijon Ibrahimovic foi emprestado ao FC Augsburg, algo que também surpreendeu o jogador de 20 anos. "De onde o Isi fez o gol dele hoje?", respondeu Eberl nesta sexta-feira à pergunta se o Bayern talvez voltaria a pensar em um reserva para Diaz no inverno, afinal sua posição de ponta esquerda é a única que nominalmente não tem duas opções.

A pergunta de Eberl era retórica, porque, naturalmente, Saibari havia marcado do lado esquerdo da área. O marroquino, porém, claramente não é um ponta, pois lhe falta velocidade. No entanto, ele é tão inteligente em campo, tem uma visão tão boa e conta com uma técnica tão refinada que, na teoria, pode realmente atuar em qualquer posição no ataque. Serge Gnabry também pode substituir Diaz em sua posição. Por ora, porém, Diaz tende a não precisar se preocupar com seu lugar no time — Vincent Kompany deve continuar fazendo rodízio nos próximos jogos para dar tempos de jogo semelhantes ao maior número possível de estrelas; além disso, depois da pausa para jogos de seleções, virão várias semanas com rodada no meio e no fim de semana em sequência.

Aliás, não é a primeira vez que Luis Diaz ganha férias no meio da temporada. Em dezembro de 2025, ele estava suspenso na Champions League por um cartão vermelho e, além disso, havia levado o quinto cartão amarelo na Bundesliga; o técnico Vincent Kompany o mandou "para longe por alguns dias. Acho que agora é simplesmente sensato que ele fique alguns dias fora e depois volte cem por cento mental e fisicamente", havia explicado o treinador na época.

Naquela ocasião, Diaz de fato voltou cheio de vontade e fez um segundo turno muito bom. A história vai se repetir, só que em um momento bem mais cedo da temporada?