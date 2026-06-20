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Hussein Hamdy

Traduzido por

McGinn: O Marrocos se safou dessa... e o árbitro me privou de um pênalti merecido

J. McGinn
Marrocos
Escócia
Copa do Mundo
Scotland
Marrocos

Imagem polêmica

John McGinn, meio-campista da Escócia, afirmou que a seleção do Marrocos escapou de um pênalti que não foi marcado contra ela no segundo tempo.

Os Leões do Atlas conseguiram vencer a Escócia por 1 a 0 na madrugada deste sábado, na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

McGinn disse, em declarações divulgadas pela BBC: “Estamos decepcionados... e sentimos que poderíamos ter dado mais para a partida e mostrado nosso potencial. O árbitro poderia ter nos ajudado em alguns momentos nas disputas de bola e nas decisões em que a margem entre marcar ou não um pênalti é muito estreita. Não há problema em deixar o jogo seguir, mas isso deve ser coerente e justo para ambas as equipes.”

Ele acrescentou: “Às vezes as coisas correm a seu favor. Se tivéssemos recebido duas decisões de pênalti que poderiam ter sido marcadas a nosso favor, não acho que o VAR teria intervindo”.

E continuou: “Vi pelo canto do olho o zagueiro do Marrocos vindo em minha direção. Toquei na bola primeiro e depois ele me derrubou. Para mim, foi pênalti. Às vezes marcam a seu favor, outras vezes não. Se tivesse sido marcado em campo, não haveria chance alguma de ser anulado”.

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E concluiu: “O Marrocos se safou com aquela jogada. Mas precisamos ser melhores e criar oportunidades no jogo aberto, sem depender das decisões dos árbitros”.

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