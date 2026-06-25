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France v Iraq: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Mbappé vai descansar? 5 mudanças previstas para os Bleus contra a Noruega

Noruega x França
Noruega
França
Copa do Mundo
K. Mbappe
França

A seleção da França se prepara para um confronto acirrado contra a Noruega, amanhã, sexta-feira, na última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Didier Deschamps, técnico dos Bleus, não estará presente no jogo contra a Noruega, pois voltou à França devido ao falecimento de sua mãe; o time será comandado temporariamente por seu assistente, G. Stéphane.

De acordo com o jornal “L’Équipe”, espera-se que a seleção francesa faça cinco alterações em sua escalação titular na partida contra a Noruega.

Embora os Bleus já tenham garantido a classificação para as oitavas de final, eles aspiram terminar a fase de grupos na liderança.

A comissão técnica da França está avaliando a possibilidade de fazer cinco alterações em relação à escalação que iniciou a partida contra o Iraque, que terminou com a vitória dos Bleus por 3 a 0.

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Noruega crest
Noruega
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França
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Apesar dessas alterações, a escalação não sofrerá mudanças radicais, já que se espera que Kylian Mbappé, Upamecano e Mike Maignan sejam titulares, ao lado de um dos duos Ousmane Dembélé e Mickaël Oliseu — ou ambos —, enquanto Aurélien Tchouaméni deve retornar à escalação titular.

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