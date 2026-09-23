Mbappé, testemunha-chave: as palavras do craque do Real podem salvar Hakimi no caso de estupro?

A Justiça francesa encerrou a controvérsia e decidiu, de forma definitiva, encaminhar o astro marroquino Achraf Hakimi, zagueiro do Paris Saint-Germain, a julgamento criminal sob acusação de estupro no caso que remonta a 2023, em um desdobramento que pode ter a convocação de seu ex-companheiro Kylian Mbappé para prestar depoimento.

A mais alta corte da França confirmou, nesta quarta-feira, a decisão do tribunal de apelação de Versalhes proferida em 19 de junho passado, e rejeitou o recurso apresentado pelos advogados do jogador internacional, esgotando, assim, todas as vias legais para evitar comparecer diante do tribunal.

Os fatos do caso remontam a fevereiro de 2023, quando uma jovem de 24 anos apresentou uma denúncia na qual acusa Hakimi de agredi-la dentro de sua casa na região de Boulogne-Billancourt, um dos subúrbios da capital Paris, após terem se conhecido pelas redes sociais.

Em virtude dessa decisão definitiva, Hakimi comparecerá perante o tribunal criminal do departamento de Hauts-de-Seine, provavelmente na cidade de Nanterre, em um processo cuja data ainda não foi definida.

Mbappé no centro do caso

A maior surpresa deste processo, de acordo com a rádio espanhola "Cadena COPE", é o papel que pode desempenhar o atual atacante do Real Madrid, Kylian Mbappé, já que se espera que o astro francês seja convocado como testemunha principal no julgamento, depois de a defesa ter apresentado anteriormente seu depoimento aos investigadores.

Mbappé, na época companheiro de Hakimi no Paris Saint-Germain, havia sido interrogado pelos investigadores em 14 de abril de 2023, quando afirmou que Hakimi lhe contou, na noite do incidente, que ambos haviam trocado beijos de forma consensual. A juíza de instrução se baseou inicialmente nessas declarações para apoiar a versão da denunciante e emitir a ordem de julgamento.

A defesa de Hakimi tentou, posteriormente, apresentar um novo esclarecimento, por meio de uma mensagem de Mbappé na qual ele explica que Hakimi não tocou nas partes íntimas da denunciante, em uma tentativa de negar qualquer conotação sexual não consensual. No entanto, esse esclarecimento não foi suficiente para convencer o tribunal de apelação, que confirmou a decisão de julgamento.

Defesa da denunciante: a justiça vencerá

Por sua vez, a advogada da denunciante, Rachel-Flore Pardo, saudou a decisão da mais alta corte e afirmou, em comunicado à agência de notícias espanhola "EFE": "Após três anos e meio de batalhas jurídicas, e depois de minha cliente ter sido alvo de difamação, ela tem a certeza de que a justiça será feita e lutará até o fim".

A advogada acrescentou: "Minha cliente espera que este julgamento ajude outras mulheres e contribua para romper o muro da negação e da impunidade que cerca a violência sexual, mesmo no mundo do futebol profissional".

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Em contrapartida, Hakimi continua mantendo sua versão desde o início, negando qualquer relação e admitindo apenas a ocorrência de um abraço e de beijos mútuos consensuais, enquanto a denunciante afirma em sua queixa que foi beijada e apalpada contra a sua vontade antes de conseguir escapar e ligar para uma amiga para buscá-la.