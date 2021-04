PSG x Lens: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo neste sábado (1), pela 35ª rodada da Ligue 1; veja como acompanhar ao vivo na internet

Sonhando com mais uma conquista do Campeonato Francês, o PSG recebe o Lens neste sábado (1), no Parque dos Príncipes, a partir das 12h (de Brasília), pela 35ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo da OneFootball, por streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO PSG x Lens DATA Sábado, 1 de maio de 2021 LOCAL Parque dos Príncipes, Paris, FRA HORÁRIO 12h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Parisienses precisam do triunfo em casa para seguir lutando pelo título / Foto: Getty Images

O app da OneFootball, por streaming, é quem vai passar o jogo deste sábado (1), às 12h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PSG

Ainda amargando a derrota de virada para o Manchester City na semifinal da Champions League, o PSG muda o foco rapidamente para a Ligue 1, já que precisa vencer para seguir sonhando com mais uma conquista do campeonato. Para o duelo deste sábado, os parisienses não terão Mbappé, Bernat e Letellier, lesionados. Além disso, o técnico Mauricio Pochettino pode dar oportunidades para Draxler, Icardi, Kurzawa e Sarabia enre os titulares.

Provável escalação do PSG: Navas; Dagba, Kimpembe, Kehrer, Kurzawa; Gueye, Paredes; Sarabia, Rafinha, Neymar; Icardi.

LENS

Já o Lens faz boa temporada e quer a vitória sobre o poderoso rival para continuar com chances de alcançar vaga em alguma competição europeia. O time não poderá contar com Sylla, Bade e Haidara, suspensos. Por outro lado, Haise e Fortes retornam.

Provável escalação do Lens: Farinez; Medina, Fortes, Gradit; Clauss, Cahuzac, Doucoure, Fofana, Boura; Sotoca, Ganago.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PSG

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 1 x 1 Manchester City Champions League 28 de abril de 2021 Metz 1 x 3 PSG Ligue 1 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Manchester City x PSG Champions League 4 de maio de 2021 16h (de Brasília) Rennes x PSG Ligue 1 9 de maio de 2021 16h (de Brasília)

LENS

JOGO CAMPEONATO DATA Lens 2 x 1 Nimes Ligue 1 25 de abril de 2021 Brestois 1 x 1 Lens Ligue 1 18 de abril de 2021

Próximas partidas