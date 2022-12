Mbappé também já foi 'vítima' do Salt Bae

Salt Bae teve encontro com o francês em 2021, e o atacante se mostrou incomodado com vídeo

Conhecido mundialmente por seus vídeos nas redes sociais, o dono de uma rede de restaurantes de luxo, Salt Bae, tem irritado muita gente depois que conseguiu entrar furtivamente no grupo argentino durante a comemoração do título da Copa do Mundo do Qatar.

Nusret Gokce, seu verdadeiro nome, tirou uma foto com o troféu de maior prestígio do futebol após a vitória da seleção sul-americana e também aproveitou para ser fotografado com as estrelas Lionel Messi e Ángel Di María.

O comportamento, no entanto, desagradou muito o órgão que dirige o futebol mundial. A Fifa decidiu abrir uma investigação para descobrir como o turco conseguiu entrar no gramado.

Este não é o primeiro momento estranho de Salt Bae na companhia de estrelas globais. No verão europeu de 2021, o turco fez um vídeo ao lado de Kylian Mbappé, estrela francesa do PSG e da seleção francesa.

O atacante foi ao restaurante Salt Bae's em Mykonos, na Grécia, poucos dias após a eliminação dos franceses na Euro 2021. No vídeo, é possível ver Mbappé bastante incomodado e desconfortável por conta do comportamento do famoso chefe.