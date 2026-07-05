Mbappé supera, sozinho, quatro das principais seleções da Copa do Mundo

Kylian Mbappé continuou a gravar seu nome com letras garrafais na história da Copa do Mundo, depois de levar a seleção francesa às quartas de final da edição de 2026, ao marcar o único gol da vitória sobre o Paraguai em um pênalti, ontem, sábado.

O gol de Mbappé contra o Paraguai não foi apenas o passaporte para a próxima fase, mas também reforçou seu desempenho excepcional nas fases eliminatórias da Copa do Mundo, elevando sua contagem para 11 gols desde a edição de 2018.

Leia também

Marrocos empata com todas as seleções africanas juntas nas eliminatórias da Copa do Mundo!

Ibrahim Hassan: “Não vemos Messi... mas temos 26 jogadores como ele na seleção egípcia”

Com esse número, o capitão da seleção francesa supera seleções tradicionais inteiras no mesmo período, já que marcou mais gols nas fases eliminatórias do que o Brasil e a Inglaterra — que marcaram 10 gols cada —, bem como a Portugal, que marcou 9 gols, enquanto a Espanha se limitou a marcar apenas 4 gols.

Os Bleus garantiram sua vaga nas quartas de final com a vitória por 1 a 0, graças ao pênalti convertido por Mbappé no segundo tempo, em uma partida marcada por interrupções frequentes e disputada sob forte calor, enquanto o Paraguai apostou em entradas duras e erros táticos para interromper o ritmo de jogo francês.

Com essa vitória, a seleção francesa enfrentará o Marrocos nas quartas de final, após a vitória dos Leões do Atlante sobre o Canadá por 3 a 0.



