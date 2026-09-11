O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, comentou sobre a comparação de si mesmo com Lionel Messi, ídolo do Barcelona e da seleção da Argentina.

Mbappé foi questionado, em entrevista concedida ao jornal francês "L'Équipe", sobre se via a si mesmo jogando aos 39 anos como Lionel Messi, e respondeu: "Eu me vejo jogando até chegar aos 100 anos, se for preciso! (risos)".

E acrescentou: "Estarei no mesmo nível? Isso é uma questão de inteligência: saber quando não é mais possível continuar. Messi não precisou fazer essa pergunta a si mesmo porque ainda é capaz. Além disso, Lionel Messi é Lionel Messi. E eu me considero um jogador diferente. Mas ele é um desses jogadores diferentes".

Sobre o que espera de José Mourinho, técnico do Real Madrid, disse: "Simplesmente que ele me faça jogar. (risos). Além disso, acho que sou capaz de me adaptar ao resto das coisas. Não tenho expectativas específicas. Que ele seja ele mesmo, isso já basta".

Mbappé foi questionado se imaginava encerrar sua carreira sem vencer a Liga dos Campeões da Europa ou a Bola de Ouro, e respondeu: "Sim. As conquistas acontecem em campo. Bem, a Bola de Ouro também depende de votação. Mas antes de olhar para o que acontecerá daqui a dez anos, é preciso olhar para o que acontece agora. Tenho, neste ano, uma grande chance de ganhar a Bola de Ouro".



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