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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
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Mbappé sobre os rumores envolvendo o Real e Olise: não o aconselho a sair

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O que a estrela do Real Madrid disse sobre seu companheiro de equipe?

O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, recusa-se a incentivar seu compatriota Michael Olise, estrela do Bayern de Munique, a deixar o clube, em meio a rumores que o ligaram a uma transferência para o clube merengue na última janela de transferências de verão.

Muitos relatos da imprensa surgiram neste verão sobre o interesse do Real Madrid na contratação de Olise, especialmente depois de seu brilho com a seleção da França na Copa do Mundo de 2026, antes de se confirmar sua permanência no clube bávaro.


Ao ser questionado sobre os rumores em torno de Olise, Mbappé afirmou, em declarações ao jornal alemão "Bild": "Ouvi os rumores, mas conheço bem essa situação: quando eu era jogador do Paris Saint-Germain, os rumores se espalhavam com frequência".

Kylian Mbappé acredita que não é adequado aconselhar Olise a deixar o Bayern de Munique, já que o jogador francês da seleção ainda pode mostrar todo o seu potencial com o clube bávaro.

O atacante do Real Madrid prosseguiu, conforme noticiado pela rede francesa "Foot Mercato": "Acho que é falta de respeito aconselhar um jogador a partir. Isso seria injusto com o Bayern, principalmente porque o Bayern é um clube fantástico no qual Michael pode conquistar grandes feitos".

Em seguida, Mbappé elogiou as qualidades de seu companheiro na seleção da França, dizendo: "Mas há uma coisa certa: todos os clubes do mundo sonham em contratar Michael Olise. Ele é um jogador excepcional".

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