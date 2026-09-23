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Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
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Mbappé sobre os rumores do Real e Ollise: não aconselho que ele saia

Mercado da bola
Real Madrid
Bayern de Munique
França
K. Mbappe
M. Olise
Espanha
Alemanha
França

O que a estrela do Real Madrid disse sobre seu companheiro?

O francês Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, se recusa a incentivar seu compatriota Michael Olise, craque do Bayern de Munique, a deixar o clube, em meio a rumores que o ligaram a uma transferência para o clube merengue na última janela de verão.

Muitos relatos da imprensa circularam neste verão sobre o interesse do Real Madrid em contratar Olise, especialmente após o seu brilho com a seleção da França na Copa do Mundo de 2026, antes de se confirmar a sua permanência no clube bávaro.


Quando questionado sobre os rumores em torno de Olise, Mbappé disse em declarações ao jornal alemão "Bild": "Ouvi os rumores, mas conheço bem essa situação: quando eu era jogador do Paris Saint-Germain, os rumores circulavam em grande quantidade".

Kylian Mbappé acredita que não seria apropriado aconselhar Olise a deixar o Bayern de Munique, já que o jogador internacional francês ainda pode mostrar todo o seu potencial com o clube bávaro.

O atacante do Real Madrid prosseguiu, conforme noticiou a rede francesa "Foot Mercato": "Acho que é falta de respeito aconselhar um jogador a partir. Isso seria injusto com o Bayern, especialmente porque o Bayern é um clube fantástico no qual Michael pode conquistar grandes feitos".

Mbappé então elogiou as qualidades do seu companheiro na seleção francesa, afirmando: "Mas há uma coisa certa: todo clube do mundo deseja contratar Michael Olise. Ele é um jogador excepcional".

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